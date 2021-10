PRF recupera veículo e detém homem com mandado de prisão em aberto na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo, apreendeu uma arma de fogo e deteve um homem com mandado de prisão em aberto, durante fiscalizações na BR 101-Norte, nesta segunda-feira (25).

A primeira ocorrência foi registrada no km 152 da BR 101, quando uma equipe abordou um veículo Fiat/Uno, com um ocupante.

Após consultas aos sistemas, os policiais constataram que existia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela Primeira Vara de Teixeira de Freitas/BA.



A segunda ocorrência, aconteceu no km 57 da BR 101, em São Mateus, após uma equipe da PRF abordar um veículo Ford/Ranger, com um ocupante.



Em vistorias nos elementos de identificação do carro, foi constatado que se tratava de um veículo adulterado, com registro de furto/roubo, no dia 26/08/2021, no município da Serra.



A terceira, foi no km 130 da BR 101, em Sooretama, onde policiais rodoviários federais abordaram um veículo Hyundai/ I30, com dois ocupantes. Após vistorias, os policiais localizaram no interior do carro, um revólver cal .38, municiado.



As ocorrências foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de suas respectivas jurisdições.