CACHOEIRO | Primeira audiência pública de revisão do PDM acontece nesta terça (27)

today26 de maio de 2025 remove_red_eye54

Nesta terça-feira (27), Cachoeiro realiza a primeira audiência pública para a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), por meio de videoconferência. Quem quiser dar sua contribuição poderá acessar: https://meet.google.com/bvd-gvot-pwa. O evento acontecerá das 15h às 17h.

A ação faz parte do processo de consulta popular para discutir as alterações específicas no plano, conforme determina o Decreto publicado no Diário Oficial do Município, em 21 de maio de 2025. Para isso, serão realizadas audiências públicas, reuniões temáticas, workshops, fóruns e encontros comunitários, tanto na sede quanto nos distritos do município.

O cronograma desses encontros pode ser visto no link: https://www.cachoeiro.es.gov.br/pdm2025/. Todos podem participar desses momentos, cujo objetivo é garantir que a população tenha voz ativa na construção das mudanças propostas para o PDM, que é um instrumento fundamental para a política de desenvolvimento e expansão urbana da cidade.

De acordo com o decreto, serão utilizadas as estruturas públicas disponíveis e mobilizando os servidores necessários para assegurar a plena efetividade da participação popular. O processo respeitará os princípios da ampla publicidade, transparência e manifestação irrestrita, promovendo uma construção coletiva e democrática.

Sobre o Plano Diretor Municipal

O PDM estabelece diretrizes para o ordenamento territorial, definindo parâmetros para o uso e ocupação do solo, mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, entre outros aspectos essenciais para o desenvolvimento.

Em Cachoeiro de Itapemirim, ele foi instituído pela Lei Municipal nº 7.915/2021.

Para mais informações, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) está à disposição pelos canais oficiais da prefeitura.

foto Wallace Hull/PMCI