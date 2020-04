Primeiro caso de Coronavírus confirmado em Iconha

today25 de abril de 2020 remove_red_eye263

A Prefeitura Municipal de Iconha informou agora a noite o primeiro caso positivo para Covid-19, conforme teste RP-PCR realizado pelo LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo.

A Secretaria Municipal de Saúde adotou as providências cabíveis à situação, em conformidade com as Portarias vigentes e Normas Técnicas da Secretaria de Estado da Saúde – Sesa e Ministério da Saúde – MS.



O paciente, que reside no Centro de Iconha, apresentava febre baixa, dor no corpo, dor de garganta e está em isolamento domiciliar. Hoje se apresenta sem sintomas e sendo monitorado pela equipe da Estratégia Saúde da Família – ESF, responsável pela área adstrita.

Os dados da pessoa não podem ser revelados de acordo com o que preconiza a Sesa, que reforça que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). A violação destes Direitos está sujeita à responsabilização Administrativa, Cível e Criminal.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça quanto as orientações de prevenção ao contágio do vírus a toda população, para que respeitem os atos e normas técnicas vigentes que visam à prevenção da Covid-19.