PROCESSO SELETIVO | Anchieta abre inscrição para contratar agentes de serviços de cozinha

today22 de dezembro de 2022 remove_red_eye28

A prefeitura de Anchieta publicou um novo edital (019/2022) com objetivo de abrir inscrições para processo seletivo simplificado para contratação de agente de serviços de cozinha. As inscrições ocorrem das 08h do dia 04 e 05 de janeiro de 2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, na Escola de Governo, localizada na sede da prefeitura. Confira o edital: www.anchieta.es.gov.br/selecao.

A seleção será realizada em etapa única, constituída de prova de avaliação de títulos/cursos e tempo de serviço na área, com caráter eliminatório e classificatório. A classificação inicial, se dará de acordo com a pontuação alcançada pelo candidato com base na ficha de pontuação, respeitando os critérios estabelecidos no edital.