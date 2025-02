Processo Seletivo de Diretores garante quase R$ 12 milhões para a educação de Guarapari

today2 de fevereiro de 2025 remove_red_eye54

Pela primeira vez Guarapari adotou um processo seletivo para a escolha de diretores e diretores adjuntos das escolas municipais. A medida atende à exigência da nova legislação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e assegura que o município continue recebendo a complementação de recursos do Valor Aluno Ano Resultado (VAAR).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, todo o processo foi conduzido de forma transparente e em conformidade com a legislação vigente. “Se não adotássemos esse formato de seleção, Guarapari perderia recursos essenciais para a melhoria da educação dos nossos alunos”, destacou.

A realização desse processo seletivo foi fundamental para que o município não perdesse recursos destinados à educação. Caso a escolha dos diretores não fosse feita conforme os critérios exigidos pela Lei nº 14.113/2020, Guarapari ficaria inabilitada para receber a complementação VAAR, o que representaria uma perda de aproximadamente R$ 12 milhões em investimentos na rede pública de ensino.

Critérios para receber a complementação VAAR

O VAAR é um dos componentes do Valor Aluno Ano Total (VAAT) e tem como objetivo promover maior equidade no financiamento da educação. Para que os municípios sejam contemplados com esses recursos, é necessário cumprir uma série de requisitos, entre os quais:

• Escolha de diretores com base em critérios técnicos de mérito e desempenho;

• Participação de pelo menos 80% dos alunos em exames nacionais;

• Redução das desigualdades educacionais;

• Repartição do ICMS Educação;

• Alinhamento dos referenciais curriculares à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A complementação VAAR é destinada às redes de ensino que, além de cumprirem as condicionalidades estabelecidas, apresentarem melhorias nos indicadores educacionais.

Com a seleção de diretores realizada de acordo com as normas vigentes, Guarapari não apenas assegura o recebimento dos recursos do Fundeb, mas também fortalece a transparência e a qualidade na gestão escolar.