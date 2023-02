PROCESSO SELETIVO | Inscrições abertas para contratação de inspetor penitenciário

today31 de janeiro de 2023 remove_red_eye80

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de inspetor penitenciário em Designação Temporária (DT) estão abertas. As chances são para as unidades prisionais da Região Metropolitana da Grande Vitória e do município de Aracruz, contemplando o sexo masculino. Ao todo, são 71 vagas, além de cadastro de reserva. O candidato pode fazer a inscrição até o próximo dia 10 de fevereiro, por meio da página eletrônica www.selecao.es.gov.br.

Para concorrer ao cargo, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos, Ensino Médio completo, além de ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”. A remuneração do cargo é de R$ 3.562,91, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00. O contrato temporário tem vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

O processo seletivo contará com primeira e segunda fases, de caráter classificatório e eliminatório. O certame inclui a entrega de documentação comprobatória e o preenchimento dos requisitos exigidos para a inscrição. O Edital Nº 001/2023 foi publicado no dia 20 de janeiro, no Diário Oficial do Estado, e pode ser consultado também no site da Sejus (https://sejus.es.gov.br/processo-seletivo-designacao-temporaria).

Entre as atribuições do cargo de inspetor penitenciário estão desempenhar atividades de segurança e vigilância interna dos estabelecimentos prisionais; exercer atividades de movimentação e vigilância de presos; realizar buscas periódicas nas celas e em qualquer área do complexo penitenciário; realizar revistas, além de desempenhar atividades de caráter administrativo de identificação e registro de informações relativas aos presos, entre outras.