Processo seletivo simplificado para Tradutor e Intérprete de Libras em Vitória

Estão abertas, a partir de segunda-feira (14), as inscrições para o processo seletivo simplificado para atuar como Tradutor e Intérprete de Libras para atuar em unidades de ensino da rede municipal de Vitória. É preciso ter Ensino Médio completo, curso complementar de formação de tradutor e intérprete de Libras reconhecido e experiência de, no mínimo, 12 meses de atuação.

O tradutor e intérprete de Libras é um ouvinte com proficiência em Libras, que realiza a mediação na comunicação entre surdos e ouvintes. Na Educação, esse profissional é essencial para garantir a inclusão e a qualidade de ensino aos estudantes público da Educação Especial.

Entre as funções exigidas para o cargo, estão: traduzir, interpretar, intermediar e promover a comunicação, garantindo o acesso aos conhecimentos curriculares e materiais didáticos pedagógicos para surdos e ouvintes, dentro ou fora do espaço escolar, das duas línguas, Libras e Português, e vice-versa.

O edital completo do processo seletivo está no Diário Oficial do município, acesse aqui.



Inscrições

A carga horária semanal é de 30 horas. O salário, R$ 1.286,17. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br, no qual constam o edital completo e a ficha de inscrição online.

As dúvidas em relação ao processo deverão ser direcionadas à Coordenação de Recrutamento e Seleção da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (Seges), pelo e-mail [email protected], e à Coordenação Técnica de Pessoal da Secretaria de Educação de Vitória, pelo e-mail [email protected].

