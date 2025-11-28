Processos digitais começam a funcionar a partir de segunda-feira (01) em Guarapari

A partir da próxima segunda-feira (01/12), a Prefeitura de Guarapari inicia oficialmente a tramitação eletrônica de processos administrativos com a implantação do Guarapari Digital. A plataforma marca um novo ciclo de modernização na gestão pública, trazendo mais agilidade, redução de gastos e eficiência para o serviço público municipal.

Durante esta semana, centenas de servidores passaram por capacitação para operar o novo sistema, garantindo uma migração segura para o ambiente digital.

O secretário municipal de Administração, Ricardo Rios, explica que a automação de processos representa uma medida necessária não apenas para agilizar a gestão, mas também para reduzir custos acumulados ao longo dos anos.

“Nos últimos três anos, o município gastou cerca de R$ 12 milhões só com material de expediente. Além disso, um único processo físico pode gerar um custo estimado entre R$ 15 mil e R$ 20 mil durante toda a sua tramitação. O processo eletrônico elimina esse desperdício e torna a gestão muito mais eficiente”, destacou o secretário.

O prefeito Rodrigo Borges também reforça o impacto prático da mudança no dia a dia da administração. “Começamos o ano assinando cheques, e desde então, as pilhas de processos físicos só aumentam. São milhares de documentos que preciso assinar todos os meses, o que toma tempo precioso da gestão. Com os processos digitais, ganhamos velocidade, organização e transparência. É um avanço fundamental para melhorar a prestação de serviços ao cidadão”, afirmou.

Além dos benefícios operacionais e financeiros, o Guarapari Digital contribui para a preservação do meio ambiente, reduzindo drasticamente o uso de papel e a necessidade de armazenamento físico. Para acessar o sistema, os usuários deverão realizar cadastro e login na plataforma do Processo Eletrônico, disponível em: https://pmguarapari.nopapercloud.app/login. O manual com todas as instruções para criação de usuário e acesso companha este comunicado.