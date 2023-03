Procon de Cariacica vai realizar ações em bairros entre os dias 13 e 17 de março

6 de março de 2023

Para que os consumidores possam resolver dívidas, consultar serviços e ter acesso a outras atividades, o Procon de Cariacica vai promover ações em cinco bairros de Cariacica na semana do consumidor. A ação é em alusão ao Dia Mundial do Consumidor e acontece a partir do próximo dia 13.

O órgão vai levar serviços para praças dos bairros Porto de Santana (13), Itacibá (14), Campo Grande (15), Cariacica-Sede (16) e Bela Aurora (17), das 9 às 15 horas.

“É uma forma de dinamizar e agilizar o atendimento para os consumidores, que poderão resolver pendências com o Procon mais perto de casa ou perto do comércio”, destacou o coordenador do Procon de Cariacica, Elberson de Lima Cabral.

Para o atendimento, é preciso que o consumidor tenha disponível RG, CPF, nota fiscal e outros documentos que possam comprovar a reclamação.

Além destas ações, os consumidores podem acessar os serviços do Procon pelo WhatsApp (27) 98148-0330, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (27) 3354-5504, 3354-5512, 3354-5513. Também é possível ser atendido pessoalmente na sede do Procon, localizada na Avenida Kleber Andrade, 5, Rio Branco, das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Dia Mundial do Consumidor

Ações do Procon de Cariacica

Datas e locais:

– Segunda-feira (13) – Praça de Porto de Santana

– Terça-feira (14) – Praça de Itacibá

– Quarta-feira (15) – Praça de Campo Grande

– Quinta-feira (16) – Praça de Cariacica Sede

– Sexta-feira (17) – Praça de Bela Aurora

foto Claudio Postay