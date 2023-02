Procon de Guarapari e financeira realizam Semana de Negociação de Dívidas

O Procon Municipal em parceria com a Dacasa Financeira vai realizar, de 28 de fevereiro a 03 de março, das 9 às 16h, a Semana de Negociação de Dívidas. A ação ocorrerá no Hotel Porto do Sol, na Praia do Morro.

A iniciativa permitirá que pessoas físicas com dívidas atrasadas na instituição financeira tenham a oportunidade de negociar seus débitos.

Para casos não ajuizados, a Dacasa promete até 40% de desconto em contratos inferiores a 5 anos e até 60% de desconto em contratos superiores a 5 anos a depender do caso concreto. O débito ainda poderá ser parcelado em até 14 vezes, dependendo do prazo da dívida. Casos ajuizados também serão negociados no evento.

De acordo com o supervisor do Procon, Ewerton Maximino, a Semana de Negociação de Dívidas é uma oportunidade para que os consumidores em débito com a empresa, possam negociar suas dívidas com condições diferenciadas. “Como não tem mais a loja física em Guarapari, muitos consumidores procuram o Procon. Por isso firmamos essa parceria”, disse ele.

A Semana de Negociação de Dívidas também é importante para o comércio local, pois esses consumidores que limpam seus nomes, voltam a comprar e aquecem o mercado, além de proporcionar que muitos possam abrir seu próprio negócio.

Para obter mais informações o consumidor pode ligar para o Procon nos números (27) 3261 5513 / 3361 4929 / 3262 5149.