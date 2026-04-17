Procon de Marataízes intensifica fiscalização em supermercados

today17 de abril de 2026 remove_red_eye64

O órgão municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Marataízes realizou, nesta sexta-feira (17), uma série de fiscalizações em supermercados do município após receber diversas denúncias de consumidores sobre possíveis abusos nos preços de produtos.

A ação teve como principal foco verificar aumentos considerados injustificados, especialmente no preço do leite UHT de um litro. Segundo relatos, o valor do produto teria subido em poucos dias de menos de R$ 4 para mais de R$ 6, mesmo fora do período de entressafra, o que levantou suspeitas de prática abusiva.

De acordo com a coordenadora do Procon de Marataízes, Márcia Leonardo, a elevação de preços sem justificativa pode configurar infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de caracterizar abuso de direito, conforme o artigo 187 do Código Civil.

“Os estabelecimentos têm liberdade para definir seus preços, mas a legislação proíbe aumentos sem um motivo justo, como a elevação comprovada dos custos que impactem o valor final ao consumidor”, explicou.

Durante as inspeções, também foram analisados itens como rotulagem, peso, validade, condições de segurança dos produtos e a regularidade do alvará de funcionamento dos estabelecimentos.

Apesar das denúncias, nenhuma irregularidade grave foi constatada durante a fiscalização desta sexta-feira, e não houve aplicação de multas. Segundo o Procon, a ação teve caráter educativo, com orientações repassadas aos comerciantes. As inconformidades identificadas foram registradas e os responsáveis foram notificados para realizar as adequações necessárias.

A coordenadora reforçou a importância da participação da população no processo de fiscalização, incentivando os consumidores a denunciarem aumentos repentinos e elevados de preços.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone (28) 3520-6719 ou via WhatsApp (28) 99987-6048. O Procon de Marataízes está localizado na Avenida Rubens Rangel, nº 687, ao lado da lotérica, no Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os consumidores também podem recorrer ao Procon Estadual por meio do telefone 151 ou pelo número (27) 3332-2011, além do aplicativo Procon-ES, disponível para Android e iOS, ou pelo site oficial: www.procon.es.gov.br.