Procon de Vila Velha orienta para uma Black Friday segura e consciente

today11 de novembro de 2024 remove_red_eye113

O mês de novembro é tradicionalmente conhecido pela Black Friday. O evento, consolidado no calendário do comércio brasileiro, ganha mais repercussão a cada ano. Muitos consumidores esperam pela data para garantir bons descontos e economizar nas promoções e liquidações que surgem.

Pensando nisso, e com o objetivo de prevenir os consumidores do município acerca de alguns cuidados necessários na hora de comprar um produto, o Procon de Vila Velha preparou algumas dicas. Confira:



1 – Planejamento financeiro e controle

É essencial, antes de ir às compras, que o consumidor faça uma reflexão e um planejamento para saber se realmente precisa daquele produto, evitando agir por impulso e gastar mais do que o necessário. Lembre-se: no próximo mês tem Natal! É importante ter atenção com o método de venda “oportunidade única”. É comum que o comércio eventualmente realize liquidações após as festas de fim de ano.



2 – Promoções enganosas

Já notou aqueles produtos que sobem de valor na véspera da Black Friday e depois ficam menores? Isso é proibido, pois configura simulação de desconto e caracteriza propaganda enganosa, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Guarde panfletos, faça vídeos, registre tudo que puder comprovar essa prática fraudulenta.



3 – Obrigação de constar o preço do produto antes da promoção

Os preços das promoções devem ser apresentados de forma clara e visível, contando o valor anterior e o valor promocional, contribuindo para que o consumidor saiba o desconto que se está obtendo. Trata-se de uma obrigação imposta por lei estadual em vigor desde o ano de 2021.



4 – Muita atenção com as compras via internet

Quando for este o canal escolhido, certifique-se de que o fornecedor de fato vende aquele produto habitualmente ou presta determinado serviço. Busque postagens e comentários de outros consumidores sobre os produtos, para saber o respaldo, qualidade e credibilidade daquele fornecedor, por exemplo.



Sites como o Reclame Aqui podem ser utilizados para conferir o histórico da empresa e se há insatisfação por parte dos consumidores. Além disso, a Plaforma siteconfiavel é um importante instrumento que pode auxiliar também para conferir a credibilidade do fornecedor. Consulte também no Procon, por meio dos diversos canais, o histórico daquela empresa junto ao órgão.



5 – Formas de pagamento

O lojista deve informar, em local e formato visíveis ao consumidor, eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. Para pagamentos com cartão de crédito à vista, o preço poderá sofrer alterações. Com a Lei nº 13.455/2017, os estabelecimentos passaram a poder diferenciar o preço de produtos e serviços a depender do meio de pagamento. Na prática, a medida autoriza a cobrança de valor mais alto para quem paga com cartão de crédito.



6 – Troca de produtos

Caso o produto adquirido na Black Friday apresente qualquer problema de fabricação, o fornecedor terá até 30 dias para reparar e entregar o bem em perfeitas condições. Se após esse prazo o problema não for resolvido, o consumidor poderá escolher entre a troca do produto, desconto no preço ou o dinheiro de volta, a depender da situação.

Vale lembrar que se o produto não apresentar problemas, o lojista não é obrigado a trocar, sendo de livre escolha dele fazer isso ou não. Essa informação deve ser passada previamente ao consumidor, de forma clara, sendo possível constar o prazo para troca na etiqueta, nota fiscal ou em documento próprio.



Procon Vila Velha

Rodovia do Sol, nº 5.000, Boulevard Shopping, Subsolo-A, Itaparica

Telefone: (27) 3149-7358

Atendimento online – CLIQUE AQUI