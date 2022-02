Procon Municipal e Estadual fiscalizam postos de gasolina em Itapemirim

A fiscalização verificou a qualidade do combustível e a vazão dos bicos nas bombas de gasolina.

O Procon Municipal e o Estadual realizaram na tarde de quinta-feira (3) uma ação de fiscalização em postos de gasolina em Itapemirim. Na ocasião foram verificadas a qualidade do combustível e a vazão dos bicos nas bombas de gasolina.

Durante a ação os fiscais não encontraram nenhuma irregularidade nos estabelecimentos visitados e todos estavam de acordo com as normas da Agência Nacional do Petróleo (ANP).



Os fiscais percorreram vários estabelecimentos, principalmente na orla do município. A ANP estabelece que a gasolina deve conter uma mistura com até 27% de Etanol. Já a vazão dos bicos das bombas deve estar em conformidade com a quantidade de combustível paga pelo consumidor.



“A ação de fiscalização nos postos de combustíveis, assim como em outros estabelecimentos, objetiva coibir práticas abusivas que fere o direito do consumidor”, destacou a coordenadora do Procon Municipal, Lizandra Santos.



As ações de fiscalização vão continuar em outros estabelecimentos, como bares, lanchonetes e quiosques do litoral.