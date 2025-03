Procon Vila Velha divulga ranking das empresas que lideraram reclamações em 2024

15 de março de 2025

Como parte das ações alusivas ao Dia Internacional do Consumidor, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio do Procon de Vila Velha, publicou, nesta sexta-feira (14), os dados oficiais do seu Cadastro de Reclamações Fundamentadas/2024. O documento contém a lista das empresas que mais desrespeitaram os direitos dos consumidores do município canela-verde, ao longo do ano passado.



De acordo com o levantamento, a companhia Telefônica Vivo é quem lidera o ranking das reclamações registradas pelo Procon de Vila Velha, em 2024. Na sequência, vêm as empresas EDP Espírito Santo, Banco BMG, Via Varejo (Ponto Frio, Casas Bahia e Extra.com) e Oi Móvel. Em seguida, aparecem Banco Itaú, Banco Bradesco, Cesan e Claro, e fechando a lista das empresas que ocupam as 10 primeiras posições deste ranking está a Caixa Econômica Federal.



A publicação desse Cadastro de Reclamações é prevista pelo artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor. A medida – que tem caráter educativo e preventivo, não punitivo – cumpre o objetivo de informar a sociedade sobre a conduta das empresas, diante das reclamações registradas pelos consumidores.



Confira a lista das empresas Clicando Aqui.



Para Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, a importância de estimular uma relação mais saudável e respeitosa entre consumidores, comerciantes e fornecedores, é essencial para reduzir as reclamações.



“Trabalhamos para estimular práticas comerciais mais responsáveis e transparentes, visando garantir um ambiente de consumo mais seguro e equilibrado para todos, o que contribui diretamente para a redução de conflitos e o incentivo ao respeito mútuo no mercado. Para isso, vamos continuar investindo em ações pedagógicas de orientação e conscientização sobre direitos e deveres de consumidores e fornecedores”, afirmou Colodetti.



Moisés Penha, superintendente do Procon de Vila Velha, explica que a missão do Procon é equilibrar as relações de consumo e promover um ambiente mais justo para consumidores e fornecedores. “Além de combater fraudes e abusos contra os consumidores, nosso compromisso é informar, educar e esclarecer os cidadãos sobre seus direitos em relação à aquisição de bens, produtos e serviços, e também informar as empresas e os fornecedores sobre seus deveres”, concluiu ele.