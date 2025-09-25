Produção de morangos ganha força em São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves

Propriedade rurais em Alfredo Chaves estão em plena produção de morangos. Os sítios Terras Claras e Redentor, ambos no distrito de São Bento de Urânia, abriram oficialmente a temporada de colheita. Quem gosta de curtir o friozinho das montanhas capixabas terá um incentivo a mais com a temporada de colheita de morangos.

O Sítio Terras Claras, localizado na comunidade de São Bento de Urânia, conta com mais de 2.400 pés da fruta. Os frutos maduros já estão chamando atenção e adoçando a vida de muitos turistas e visitantes. O local recebe para visitas durante os finais de semana e feriados.

A frente do empreendimento está o casal Gerusa Almeida Santana e Duclen da Rocha, que investiu no cultivo da variedade San Andreas. Por lá os visitantes podem conhecer a plantação e comprar diretamente dos produtores. Segundo Ana Clara Santana Rocha (31), CO da empresa, a proposta tem conquistado os turistas e ela explica como é o serviço. “Vendemos o quilo do morango por R$ 30 com colheita todos finais de semana e feriados, das 10h às 18h”, explicou.

Já no Sítio Redentor, na comunidade de mesmo nome, a produção já tem destino certo. Cerca de 250 quilos da fruta são colhidos mensalmente e atende as pousadas e restaurantes da região.

O casal Macieni Barbosa e Sidney Nolasco, cultivam há seis anos em estufas, em sistema semi-hidropônico, a espécie San Andreas. Eles não recebem visitantes, porém comercializam por encomenda.

De acordo com informações do Incaper, Alfredo Chaves conta com cerca de 3 ha de área cultivada da fruta, produzindo em torno de 105 toneladas por ano. Além de São Bento de Urânia e Redentor, há cultivares em outras comunidades, como em São Brás.

CONTATOS EM SÃO BENTO DE URÂNIA:

Sítio Terras Claras – contato: (27) 99503-3639

Sítio Redentor – contato: (27) 99925-9425