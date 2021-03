Produtores de Anchieta recebem incentivo para plantio de feijão

today18 de março de 2021 remove_red_eye32

Com objetivo de incentivar a produção de alimentos no município, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Anchieta deu apoio e suporte a cerca de 30 produtores rurais entre os meses de fevereiro e março para o plantio de feijão. Nesse período máquinas foram disponibilizadas para um amplo trabalho de preparo do solo para posterior plantio das sementes.

Todo trabalho foi acompanhado pelos técnicos agrícolas da secretaria e faz parte do Programa de Mecanização Agrícola e do Programa de Assistência Técnica. Foram beneficiados pequenos produtores rurais que usam o feijão, principalmente, para sua subsistência.

Conforme informações da pasta, o plantio de feijão em pequenas áreas é utilizado para a subsistência da família e o excedente é comercializado nas feiras municipais, no Programa de Alimentação Escolar do município, além de promover o comércio nas próprias comunidades.

Segundo o titular da pasta, Fabiano Mezadri, aproximadamente 20 hectares de áreas foram preparadas com um gasto de aproximadamente 200 horas de máquinas entre aração e gradagem em diversas comunidades do interior do município. “Esse projeto visa principalmente o fortalecimento da agricultura familiar e a segurança alimentar das famílias rurais, além é claro, de aumentar a renda dos pequenos agricultores de Anchieta”, disse.

A expectativa é colher cerca de 40 toneladas do cereal nos meses de junho e julho.