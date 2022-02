Produtores de uva de Alfredo Chaves são premiados em Concurso de Uvas de Mesa

today16 de fevereiro de 2022 remove_red_eye56

Produtores de uva de Alfredo Chaves receberam a premiação do Concurso de Uvas de Mesa – Safra 2021-2022. A entrega dos troféus e certificados ocorreu na Prefeitura de Alfredo Chaves, nessa terça-feira (15). O produtor Antônio Pianzoli conquistou a primeira colocação no concurso, com a pontuação de 93,78. O segundo colocado foi o produtor Hercilio A. Kroling, com 86,61 pontos, seguido por Josemar Lacerda, que obteve 86,48 pontos.

O concurso foi realizado pela Prefeitura de Alfredo Chaves, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), entre os dias 29 de dezembro de 2021 e 17 de janeiro de 2022. Ao todo, foram premiados 15 produtores de uva, assistidos pelo escritório local do Incaper de Alfredo Chaves. A premiação teve a presença do prefeito Dr. Fernando Lafayette; da vice-prefeita, Jane Bettecher; dos técnicos do Incaper, João Medeiros Neto, Adriano Machado, Paulo Cezar e Marcelo Ladeia; e secretários municipais e vereadores.

O diretor administrativo e financeiro do Incaper, Cleber Guerra, também participou da premiação, representando o Governo do Estado. Ele destacou a importante parceria do Incaper com a Prefeitura de Alfredo Chaves e o compromisso conjunto de valorizar e melhorar o trabalho do produtor rural.



“Essa premiação representa a retomada da Festa da Uva e Vinho, de São Bento de Urânia, com suas 58 edições anuais anteriores, paralisadas em 2019, pela pandemia. Fomos prestigiar os produtores de uva que mantêm a tradição de produção da região, como também agradecer o trabalho incansável da equipe técnica do Incaper. Também registramos a enorme gratidão da diretoria do Incaper ao prefeito Dr. Fernando, pela parceria, valorização, reconhecimento e apoio ao trabalho do Incaper no município, sendo um dos melhores convênios do Instituto com as prefeituras”, disse Guerra.



O coordenador do Centro Regional de Desenvolvimento Rural (CRDR) Litoral Sul do Incaper, Alciro Lazzarini, ressaltou que os técnicos do Instituto visitaram todas as parreiras das propriedades participantes do concurso e averiguaram que os requisitos estabelecidos pelo escritório local foram cumpridos de forma justa e técnica.



“Todo o processo de avaliação foi muito prazeroso, porque contamos com a participação de técnicos dos municípios vizinhos e que somaram ao trabalho de orientação e avaliação do concurso. Vamos continuar com a assistência técnica de qualidade, desde a análise de solo, adubação até as diversas outras recomendações, para que o projeto de expansão da produção de uva em Alfredo Chaves garanta modelo de excelência e cultivo de sucesso”, pontuou Lazzarini.

“Em nome do Dr. Fernando, parabenizo a todos que estão envolvidos no projeto de fomento da uva no município. Só tenho a agradecer pela dedicação de todos vocês, seja o Incaper, seja a Secretaria da Agricultura e, é claro, os nossos produtores. Todos vocês somando forças e, com um trabalho árduo e dedicado, evidenciam as nossas tão importantes potencialidades”, destacou a vice-prefeita de Alfredo Chaves, Jane Bettcher.



Produtores premiados com colocação e pontuação

1° lugar: Antônio Pianzoli – Pontuação: 93,78

2° lugar: Hercilio A. Kroling – Pontuação: 86,61

3° lugar: Josemar Lacerda – Pontuação: 86,48



Demais produtores premiados

Hercilio A. Kroling

Naim Vetorazzi

Antônio Pianzoli

Virgilho Cebin

Izair Simoni

Elson Denadai

Zeverino Busato

Josemar Busato

Valdir Busato

Serafino Simoni

Josemar Lacerda

Silvio Dassie



por Andreia Ferreira, com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves