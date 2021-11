Programa de avicultura vai beneficiar 500 famílias de comunidades rurais de Itapemirim

Avicultura familiar como alternativa de desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Desenvolvido pela Prefeitura de Itapemirim, o projeto vai beneficiar, inicialmente, 500 famílias de pequenos e médios produtores rurais com a distribuição de 50 mil pintinhos. A programação de entrega vai começar nos dias 21, 22 e 23 de dezembro.

A distribuição das aves do tipo “pescoço pelado”, “corte” e “postura creme” acontecerá inicialmente na segunda quinzena do mês de dezembro.

Os produtores rurais receberão todas as orientações por parte dos técnicos agrícolas da Secretaria de Agricultura e do Núcleo de Gerenciamento da Agricultura Familiar (NAGRIF).

“O objetivo do projeto é gerar renda no campo. Nós vamos qualificar os produtores sobre a metodologia da criação de aves no sistema caipira como alternativa de desenvolvimento sustentável”, defendeu o secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Clodoaldo Leal Ferreira.

Para fazer jus ao benefício, os produtores devem protocolar uma solicitação das aves, bem como comprovar que possui condições para alimentá-las e uma área para a criação dos animais. Depois, as aves poderão ser comercializadas pelos produtores e também utilizadas para o consumo próprio.