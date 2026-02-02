Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão da Samarco completa quatro anos

today2 de fevereiro de 2026 remove_red_eye67

Representatividade de mulheres, pessoas LGBTI+ e com deficiência em cargos de liderança aumentou desde 2022; além disso, houve ampliação e criação de benefícios

A Samarco completou, em janeiro, quatro anos de uma jornada que vem transformando sua cultura organizacional: o Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I). Criado em 2022, o programa consolidou-se como um importante compromisso institucional para promover um ambiente de trabalho mais justo, plural e acolhedor, no qual todas as pessoas tenham oportunidades iguais e se sintam respeitadas e valorizadas.

Os avanços registrados entre 2022 e 2025 demonstram a efetividade das ações implementadas. A representatividade de mulheres em cargos de liderança mais que dobrou, passando de 10,4% para 28,8%, um salto de 177%. Na força de trabalho total, essa presença cresceu de 16,5% para 29,7%.

A inclusão de pessoas com deficiência também avançou. Em 2022 tínhamos 14,3% de pessoas com deficiência em cargos de nível superior. Hoje, elas representam 16,3% desse grupo.

A representatividade LGBTI+ cresceu em toda a organização, especialmente na liderança, passando de 0,6% para 2,3%. No quadro geral, o percentual evoluiu de 1,5% para 2,9%.

A equidade racial também registrou evolução. Atualmente, mais de 56% do efetivo da Samarco é composto por pessoas negras (pretas e pardas), e a empresa reforça o compromisso de ampliar essa presença também nos cargos de liderança, hoje em 33,4%.

“Os resultados alcançados reforçam que diversidade vai além de indicadores: trata-se de garantir condições reais para que todas as pessoas possam prosperar. Os avanços dos últimos quatro anos representam apenas o início de uma jornada contínua”, destacou a Head de Pessoas e Cultura, Vera Lucia.

A empresa também realizou diagnósticos de acessibilidade para orientar planos de ação e incorporou a acessibilidade digital como requisito em novas soluções de Tecnologia da Informação, com a disponibilização de equipamentos adequados desde a entrada dos profissionais na empresa.

Além disso, a Samarco investiu mais de R$ 4 milhões em obras de acessibilidade. Entre as melhorias, estão a construção de vestiários femininos, salas de apoio à amamentação, instalação de elevadores e pisos táteis em áreas comuns.

Benefícios inclusivos

A política de benefícios foi ampliada para refletir a diversidade da força de trabalho. O plano de saúde passou a oferecer cobertura para terapia hormonal e cirurgias de redesignação de sexo. Benefícios foram estendidos a famílias homoafetivas, e o nome social foi incorporado aos sistemas corporativos e à identificação pessoal. A empresa também implementou estabilidade após a licença parental para cuidadores primários e secundários.

Compromisso para além da empresa

A transformação promovida pelo Programa DE&I também alcança fornecedores e parceiros (as). No último ano, 7.648 profissionais próprios (as) e terceiros (as) foram capacitados (as) em temas relacionados a DE&I. Nos últimos 4 anos este número ultrapassa a marca de 20.000 profissionais que passaram por ações de desenvolvimento relacionadas a pauta DE&I.

O programa Evoluir Junto, voltado ao desenvolvimento de contratadas em DE&I e direitos humanos, já envolveu 35 empresas e realizou 12 encontros online síncronos e 5 cursos EAD assíncronos. Além disso, 195 lideranças de empresas fornecedoras participaram de experiências imersivas em cultura, saúde, segurança, direitos humanos, diversidade, equidade, inclusão, relações de trabalho e compliance – um passo essencial para fortalecer práticas responsáveis em toda a cadeia.

“Acreditamos que nosso papel como empresa é contribuir para uma sociedade mais justa, combatendo desigualdades e promovendo oportunidades. Cada passo dado reafirma nosso compromisso com o respeito que inclui, promove e valoriza. A Samarco segue empenhada em cumprir suas metas e fortalecer a inclusão, preparando-se para um futuro mais diverso, equitativo e sustentável”, avalia Vera Lucia.

foto Nitro