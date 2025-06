Programa Vila Velha Ágil será lançado em evento da Assevila nesta quinta-feira (26)

É hora de acelerar o desenvolvimento e simplificar o caminho para quem investe em Vila Velha. Nesta quinta-feira (26), a partir das 7h30, o Kinoplex do Shopping Praia da Costa recebe a 26ª edição do Café Empresarial da Assevila – um encontro que marcará um passo decisivo para o futuro do município: o lançamento oficial do programa Vila Velha Ágil.



Criado pela prefeitura para transformar a relação entre o poder público e o setor produtivo, o Vila Velha Ágil é uma plataforma digital inovadora que reúne todos os trâmites municipais em um único processo, facilitando a vida de quem quer empreender e gerar empregos na cidade.



Durante o evento, realizado pela Associação de Empresários de Vila Velha (Assevila), o prefeito Arnaldinho Borgo vai apresentar, em primeira mão, como o Vila Velha Ágil poderá encurtar o caminho, eliminar entraves e dar mais segurança e previsibilidade à formalização de novos negócios na cidade.



Transformando desafios em soluções

Além do lançamento, os participantes terão a oportunidade de prestigiar a palestra do mestre em Administração Pública Tadeu Barros, presidente do Centro de Liderança Pública (CLP) e professor da Fundação Dom Cabral (FDC) – uma das melhores escolas de negócios do mundo –, sobre como transformar desafios em soluções, no ambiente de liderança e negócios.



“É um café para fazer história. Vamos dar início à uma nova era para quem acredita, investe e constrói em nosso município. O Vila Velha Ágil é mais do que um programa: é uma mudança de mentalidade. Estamos virando a página da burocracia excessiva e construindo um ambiente de negócios moderno, ágil e seguro. Vila Velha está pronta para crescer junto com quem quer ver a cidade prosperar”, destaca Arnaldinho.



“Antes, um processo podia levar anos para ser aprovado. Agora, tudo será feito em um fluxo digital simples, rápido e transparente. O Vila Velha Ágil representa uma virada de chave para o desenvolvimento econômico e para a confiança dos investidores”, avalia Everaldo Colodetti, secretário de desenvolvimento Econômico de Vila Velha.



Serviço

Evento: Café Empresarial da Assevila – Lançamento do Programa Vila Velha Ágil

Dia: quinta-feira (26/06)

Local: Kinoplex – Shopping Praia da Costa

Horário: 7h30

