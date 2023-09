PROGRAMAÇÃO | Botecando Iriri abre temporada do Festival Capixaba de Frutos do Mar

Botecando Iriri é o mais novo evento gastronômico que acontece no balneário de Iriri, em Anchieta, no período de 06 a 08 de outubro. A iniciativa abre caminho para a temporada do Festival Capixaba de Frutos do Mar, que este ano comemora sua 25ª edição.

Botecando Iriri irá reunir chefs nativos e convidados para apresentar e ensinar pratos com temperos e ingredientes locais. Ainda, a programação conta com shows e música ao vivo.

A proposta é aproveitar o mês do Festival Capixaba de Frutos do Mar para atrair mais visitantes para o município e para o balneário, evidenciando a gastronomia e as praias locais.

E a partir do dia 11 de outubro, a Praça de Eventos de Iriri sedia a 25ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar. A programação está repleta de atividades envolvendo aulas de gastronomia, cultura, shows musicais, além da oferta de diversos pratos.

Botecando Iriri | 06 a 08 de outubro

SEXTA (06)

18h – Abertura do evento

19h – Chef Gilson Surrage recebe a cheg Júlia Faria para aula show: mostradinho de carne seca com feijão de corda

19h30 – Show com Léo Zanol

23h – Show Samba de Raiz com Vlad AKS

01h – Encerramento

SÁBADO (07)

17h – Abertura do evento

19h – Aula show Chef Gilson Surrage e Chef Davi Pires – Feijoadinha de São Mateus – Anchieta

19h30 – Show com Jana Santos

23h – Samba de Raiz com Grupo Responsa

01h – Encerramento

DOMINGO (08)

11h – Abertura do evento

12h – Aula show Chef Suzy Ferreira Camarão Ki Delícia

13h – Música ao vivo Paulinho Bolzan

17h – Encerramento do evento

25º Festival Capixaba de Frutos do Mar | 11 a 15 de outubro

11/10 – Quarta-feira

18h – Abertura do evento

20h30 – Banda Versão Pirata

23h – Grupo Revoada

01h – Encerramento

12/10 – Quinta-feira

11h – Abertura do evento

12h – Aula kids chef Davi Pires (ensinando a fazer cupcake)

13h – Recital de dança infantil chapeuzinho vermelho (estúdio JC Dance)

13h30 – Música ao vivo com Di Butuka

17h – Santa Missa com padre Amarílio Corradi em homenagem a Nossa Senhora Aparecida em agradecimento aos 25 anos de evento e leitura de poesia com Marta Freire

19h – Aula show com chef Gilson Surrage e chef Davi Pres (prato: paella marineira)

19h30 – Banda Mundo e CIA

23h – Grupo Art Samba

01h – Encerramento

13/10 – Sexta-feira

11h – Abertura do evento

13h – Recital de dança juvenil: Cinderela – o clássico moderno (estúdio JC Dance)

13h30 – Música ao vivo banda One In Two

19h – Aula show chef Hamilton Junior (atum ao imperador)

19h – Grupo de capoeira Princesa do Sul

20h30 – Banda Frequência

23h – Pele Morena

01h – Encerramento

14/10 – Sábado

11h – Abertura do evento

11h30 – Música ao vivo com Paulinho Bolzan

13h30 – Apresentação grupo folclórico português “Os Brandarinos ” da comunidade de Belo Horizonte – anchieta

14h – Banda Flor de Kactus

19h – Apresentação balé de repertório “Lá Esmeralda ” com Isabelle Angeline ( professora Gláucia Perini)

19h15 – Projeto cultural realizando sonhos (prof. Gláucia Perini)

19h30 – Aula show com o chef Cristian Schayder (prato: Sabores de Marata)

20h30 – Banda Like a Boss

23h – Grupo Projeto Feijoada

01h – Encerramento

15/10 – Domingo

11h – Abertura do evento com show de Wavilla

13h – Grupo de dança folclórica italiana “Nonna Adélia” (Alto Pongal)

13h30 – Música ao vivo com Eliana Sabino apresentando projeto “O Encanto da Loba”

17h – Encerramento