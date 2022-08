PROGRAMAÇÃO | Festa do Clube do Cavalo em Anchieta neste sábado e domingo (28 e 29)

O Clube do Cavalo de Anchieta realiza neste sábado e domingo (28 e 29) uma festa com copa de marcha, cavalgada e muito forró. O evento acontece na sede do clube, que fica na comunidade de Itapeúna, no interior de Anchieta.

No sábado (27), às 10h será iniciada a 3ª Copa de Marcha Especializada em Cavalo Manga Larga Machador de Anchieta. Às 17h haverá show com Leo Zanol.

Já no domingo (28), às 9h, será iniciada uma cavalgada no haras Vista do Orobó até o evento. Às 13h haverá show com Andresso Forrozeiro. Na sequência acontece show com Derik Ramos. Às 16h haverá o sorteio da ação entre amigos e às 16h10 haverá show com Luiz Show. A Festa será encerrada com a Banda Tropical Brasil, que se apresenta às 18h.