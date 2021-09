Programe-se | Festival Mariscada celebra os 470 anos de Vitória

today31 de agosto de 2021 remove_red_eye27

Mariscada, bobó de camarão, casquinha de siri, moqueca e torta capixaba. Só de falar nesses pratos que o capixaba adora, já dá água na boca. E a boa notícia é que todas essas e outras delícias poderão ser degustadas em um só lugar. Vem, aí mais uma edição do Festival Mariscada, da Ilha das Caieiras, em comemoração aos 470 anos de Vitória.

O evento já faz parte do calendário de festas de Vitória, e neste ano acontece entre os dias 03 e 05 de setembro, sendo a abertura do festival na próxima sexta-feira (03), às 17 horas.

A comerciante Tatiana Valeska, moradora da região, está na expectativa para o início do festival. “Os preparativos já estão a todo vapor. Estamos cuidando de cada detalhe da festa, que vai desde o desfiamento do siri e a preparação dos alimentos até a organização das barracas. Tudo é feito com muito cuidado e carinho. Espero que os visitantes aproveitem a oportunidade para conhecer e apreciar nossa culinária, que temos tanto orgulho de apresentar”, disse.

Seguindo todas as medidas de saúde e segurança para evitar a contaminação pela Covid-19, uma tenda será montada no local e vai funcionar como praça de alimentação para que o público possa saborear os pratos que serão vendidos no festival. Além de apreciar uma das mais belas paisagens de Vitória, quem aparecer por lá poderá curtir o som das bandas que vão se apresentar.

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) elaborou para o evento, uma programação musical especial que inclui a bateria da Escola de Samba Novo Império, banda Em Movimento e a dupla Edson Mineiro e Goiano.

“Esse evento é extremamente importante para o fortalecimento da cultura local como um todo. Fizemos questão de criar uma programação musical com atrações exclusivamente aqui da nossa terra”, afirmou Luciano Gagno, Secretário Municipal de Cultura.

Para a diretora de Turismo da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Luzia Toledo, o evento ajuda a movimentar a economia da região. “O Festival Mariscada é o resultado da união de esforços entre a comunidade da Ilha das Caieiras e o poder público. É um verdadeiro incentivo para que pescadores, marisqueiras, desfiadeiras e restaurantes mantenham a tradição gastronômica que a região tem. O evento também movimenta a economia e gera renda para quem vive ali”, disse.

O festival é um presente aos moradores, turistas e apaixonados por Vitória, como explica a diretora-presidente da CDTIV, Camila Dalla Brandão. “A Ilha das Caieiras tem um potencial turístico e gastronômico incomparável. São todos esses sabores e as belezas da comunidade que encantam e atraem pessoas que querem conhecer ou simplesmente voltar. Nesses 470 anos de Vitória, o que a gente mais deseja é que essa tradição cresça e se fortaleça!”, afirmou.



Serviço

Festival Mariscada 2021

Abertura: sexta-feira (03), às 17h

Funcionamento: sábado e domingo (04 e 05) das 10h30 às 17h

Local: Ilha das Caieiras (Próximo ao Museu do Pescador)

Entrada: gratuita