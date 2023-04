Projeto Campeões de Futuro abre vagas para nova turma de ginástica rítmica na terça-feira (18)

today14 de abril de 2023 remove_red_eye49

O projeto Campeões de Futuro, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vai abrir vagas para uma nova turma de ginástica rítmica. A aula inaugural será realizada na próxima terça-feira (18), às 14 horas, no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado em Vitória.

Ao todo, são 20 vagas destinadas para crianças de 6 a 12 anos. Para se inscrever, basta comparecer no dia da aula inaugural e preencher uma ficha com a professora. As aulas serão ministradas todas as terças-feiras e quintas-feiras, das 14h às 15h. Ao iniciar as atividades no projeto, todas as crianças receberão uniformes e aparelhos para a prática do esporte.

Atualmente, o projeto atende cerca de 50 crianças e adolescentes na modalidade. Grandes nomes da ginástica passaram pelo Campeões de Futuro, como a atleta olímpica Geovanna Santos, que continua seus treinamentos na sede da Sesport, e a medalhista de bronze com a seleção brasileira no Mundial da Grécia, no mês passado, Sofia Madeira.

Serviço

Aula inaugural do projeto Campeões de Futuro

Data: 18 de abril, terça-feira, às 14h

Local: Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho

Endereço: Rua Coronel Schwab Filho, 500, Bento Ferreira – Vitória

Campeões do Futuro

O projeto Campeões de Futuro oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17 anos, em todos os 78 municípios do Estado. O objetivo é dar oportunidade aos alunos para a prática esportiva e a cultura do esporte aliada à educação, de forma a promover o desenvolvimento integral, como a formação de cidadania e a melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.