Projeto capixaba usa tour virtual para apresentar pontos turísticos do Espírito Santo

today23 de maio de 2025 remove_red_eye83

Um grupo de jovens do Espírito Santo criou uma plataforma digital que permite visitar, de forma virtual, alguns dos principais pontos históricos do estado. Batizado de Turismo Digital, o projeto reúne imagens em 360°, textos informativos e recursos de acessibilidade que ajudam a contar a história de locais simbólicos da cultura capixaba – tudo disponível gratuitamente pela internet.

Entre os atrativos já mapeados estão o Convento da Penha, em Vila Velha; o Convento de São Francisco, em Vitória; a Igreja dos Reis Magos, na Serra; e a Casa da Memória, também em Vila Velha. Ao acessar o site, o visitante pode navegar pelos ambientes, ouvir explicações históricas e explorar curiosidades, como se estivesse de fato no local.

O Turismo Digital foi viabilizado com recursos do Edital 08/2023 – Conteúdo Digital, do Governo do Espírito Santo. O tour pode ser acessado em https://turismodigitalcapixaba.vercel.app/index.html

Iniciativa

A ideia partiu de quatro amigos — Marcelo Victor Ferreira Barbosa (desenvolvedor de Software), Roberta Gonçalves Lyrio (modeladora 3D), Lu Gonçalves (atriz) e Lucineia Gonçalves (pesquisadora da História e Costumes) — interessados em aproximar a população, especialmente os mais jovens, da história capixaba. Segundo eles, o projeto nasceu da percepção de que muitos moradores do estado desconhecem seu próprio patrimônio cultural.

“Sentíamos falta de um conteúdo que despertasse o interesse das pessoas, principalmente nas escolas. Pensamos em usar tecnologia para mudar isso”, conta Marcelo.

Foram oito meses de trabalho, entre pesquisa histórica, captação de imagens e desenvolvimento técnico. A plataforma foi pensada para ser intuitiva e acessível, com destaque para o uso de realidade aumentada e descrições sonoras para pessoas com deficiência visual.

O grupo agora pretende expandir a iniciativa, incluindo outros pontos históricos do Espírito Santo e transformando a plataforma em uma vitrine permanente da história local.

foto Marcos Antoniazi