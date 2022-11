Projeto Caxambu na Escola do Quilombo se encerra nesta segunda, em Monte Alegre

today19 de novembro de 2022 remove_red_eye39

Ao longo do segundo semestre, vem sendo realizado o projeto Caxambu na Escola do Quilombo Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa busca transmitir aos estudantes de todas as turmas da EMEB Monte Alegre os conhecimentos sobre o caxambu – manifestação de origem afro-brasileira que é embalada por versos cantados e batidas de tambores – e a história do grupo de caxambu Santa Cruz, certificado pelo IPHAN como Patrimônio Imaterial do Brasil.

As responsáveis por repassar todos esses ensinamentos são as mestras de caxambu da comunidade: Maria Laurinda Adão, Adevalmira Adão Felipe, Geralda Nogueira Calixto e Neuza Gomes Ventura.

Permeada por histórias e curiosidades, a conversa com as crianças começa e termina ao som de palmas e de cantos seculares. Os encontros também têm a participação da contadora de histórias cachoeirense Maria Elvira Tavares Costa.

Na próxima segunda-feira (21) ocorre o encerramento do projeto, na própria comunidade. “Apesar de esse encontro ser o último este ano, a ideia é, a partir de 2023, dar continuidade ao trabalho de difundir e reforçar as raízes dos moradores de Monte Alegre, em especial os mais jovens, através de um programa de educação patrimonial continuada”, comenta Genildo Coelho Hautequestt Filho, coordenador dos projetos da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense.

A referida Associação é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve inúmeros projetos de valorização da cultura capixaba no sul do estado desde 2000, quando foi fundada.

O projeto Caxambu na Escola do Quilombo tem o apoio financeiro do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura – Secult, por meio dos editais 8/2021 (seleção de projetos e concessão de prêmio para valorização dos patrimônios imateriais reconhecidos e registrados no Estado do Espírito Santo).

fotos Luan Volpato