Projeto da prefeitura da Serra está concorrendo a Prêmio Nacional

today30 de maio de 2025 remove_red_eye85

O Projeto “Licenciamento Integrado de Obras e Ambiental”, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e de Meio Ambiente (Semma) da Serra está concorrendo ao Prêmio Nacional Conexão Inova, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de junho, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

O projeto, que promove ações desde 2021, unificou os processos de licenciamento de obras e de licenciamento ambiental em um único processo que analisa aspectos urbanísticos e ambientais de um empreendimento, gerando mais eficiência e comodidade para moradores e empresas. Além disso, o projeto já venceu dois importantes prêmios no Espírito Santo, sendo eles o INOVES, promovido pelo Governo do Estado, e o Prefeito Empreendedor, do Sebrae.

Com essa mudança, a Prefeitura da Serra aumentou o número de licenças emitidas, impulsionando o crescimento econômico e aumentando a arrecadação, atraindo novos investimentos e gerando empregos. Além disso, o projeto padronizou as condicionantes ambientais e acirrou a fiscalização quanto ao seu cumprimento, o que simplificou o processo e garantiu um licenciamento mais ágil e sustentável.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Cláudio Denicoli, que é responsável pelas duas secretarias envolvidas no projeto, acredita na vitória. Ele ainda ressaltou como a união das duas secretarias e dos processos pode agilizar as análises e facilitou que mais empreendimentos se instalem de forma regularizada na Serra.

“Conseguimos alcançar resultados surpreendentes, sem aumento nos custos e com redução do número de servidores, sendo um modelo inédito no país. Construímos um projeto forte, que trará resultados cada vez mais positivos para a cidade, melhorando a qualidade de vida da população”.

foto Edson Reis/ Secom – PMS