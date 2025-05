Projeto de Anchieta é destaque e pode representar o ES em Mostra Nacional de Saúde

today30 de abril de 2025 remove_red_eye50

Iniciativa une saúde, educação e cultura em ações interativas que já alcançaram centenas de estudantes em Anchieta

Anchieta segue se destacando na área da saúde pública com a seleção de um projeto para a Mostra “Espírito Santo, Aqui Tem SUS”, promovida pelo Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems/ES). A iniciativa escolhida foi o projeto “PESMS e PSE – Atuação Colaborativa Estratégica para a Potencialização da Educação em Saúde de Anchieta”, que agora concorre a uma das 16 vagas para representar o estado na etapa nacional da Mostra “Brasil, Aqui Tem SUS”, marcada para junho de 2025, em Belo Horizonte (MG).

Com autoria dos servidores Renan Ferreira e Nara Coutinho, o projeto integra o trabalho de dois programas federais – o Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS) e o Programa Saúde na Escola (PSE) –, que desde 2015 atuam em parceria no município.

“O objetivo é levar educação em saúde de forma contínua, lúdica e interativa, principalmente ao público escolar, mas também a outros espaços comunitários, como igrejas, empresas e associações de moradores”, afirmam os idealizadores.

Dentre as metodologias utilizadas pela iniciativa destacam-se: palestras-show com personagens teatrais, esquetes temáticas, jogos educativos como o “Jogo da Dengue”, cine mostras com produções da Fiocruz e exposições interativas sobre temas como o combate ao mosquito Aedes aegypti, alimentação saudável, saúde bucal, saúde mental e prevenção de doenças. As ações se concentram em 34 escolas e creches, com o envolvimento de 18 equipes de saúde e diversos parceiros institucionais.

Os resultados alcançados são expressivos: de 2015 até março de 2025 foram realizadas 501 ações colaborativas. Apenas em 2023 foram promovidas 109 atividades, um reflexo do fortalecimento do projeto ao longo do tempo.

“Além de promover a saúde, a iniciativa aproximou a população de práticas culturais e artísticas, algo raro em muitas comunidades atendidas”, complementa Renan Ferreira.

Outro diferencial do projeto é sua capacidade de replicação: todas as ações seguem roteiros padronizados, com registro em relatórios e materiais de apoio, permitindo que outros municípios interessados possam adotar ou adaptar a metodologia.

foto Monique Ferbek