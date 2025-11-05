Projeto de Gandini pode salvar vidas com teste rápido de glicose

Deputado estadual Gandini propõe exame simples para prevenir mortes por diabetes

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes na Assembleia Legislativa, apresentou um projeto de lei que pode mudar o atendimento de urgência e emergência em todo o Espírito Santo.

A proposta obriga que todos os pacientes passem por um teste rápido de glicemia capilar — o popular “Dextro” — ainda na fase de triagem em hospitais, prontos-socorros e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O exame é simples, rápido e de baixo custo. Basta uma gota de sangue retirada da ponta do dedo para que o glicosímetro indique, em segundos, o nível de glicose no sangue. Segundo Gandini, essa informação pode salvar vidas, já que muitas vezes o paciente chega com sintomas que se confundem com outras doenças.

“A triagem é um momento decisivo. Um teste de glicemia pode evitar erros de diagnóstico e garantir o tratamento certo, na hora certa. Essa é uma medida simples, mas que pode fazer toda a diferença na vida das pessoas”, afirma o parlamentar.

O deputado lembra que falhas nessa etapa inicial podem resultar em medicações inadequadas e complicações graves, especialmente em casos de hipoglicemia ou diabetes não diagnosticado.

Além de identificar emergências, o exame ajuda a detectar pessoas assintomáticas, ou seja, que ainda não sabem que têm alterações na glicose.

“Com esse teste obrigatório, conseguimos rastrear casos e prevenir doenças de forma mais eficiente”, completa Gandini.

O deputado fala do tema com propriedade. Ele descobriu que era diabético aos 37 anos, após passar mal e fazer exames de rotina que apontaram o quadro. Desde então, convive com a doença de forma controlada e tem atuado para que outras pessoas tenham acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequado.

“Se eu não tivesse feito o exame naquela época, talvez minha história fosse outra. Por isso, acredito que quanto mais cedo o diagnóstico, mais vidas a gente pode salvar”, conta o deputado.

O Projeto de Lei nº 625/2025 será analisado pelas comissões de Justiça, Saúde e Finanças da Assembleia Legislativa. Caso aprovado e passe pela sanção do governador Renato Casagrande (PSB), o exame de glicemia passará a ser obrigatório em todos os atendimentos de urgência e emergência do Espírito Santo, valendo a partir da publicação da lei.

LIBRE

Gandini também é autor do Projeto de Lei 793/2023, que propõe a oferta gratuita do monitoramento contínuo da glicose, por sensores como o Libre, para crianças e adolescentes de até 18 anos com diabetes mellitus tipo 1. O fornecimento gratuito de glicosímetros evitaria que esses pacientes tivessem de furar o dedo várias vezes por dia para medir a glicose, substituindo o método por tecnologias menos invasivas, dando maior conforto ao paciente.

“Cuidar da saúde das nossas crianças é um investimento no futuro. Elas merecem dignidade e conforto mesmo enfrentando uma doença crônica. Uma criança precisa ser furada até 10 vezes por dia para medir a glicose e aplicar insulina. Isso significa dor, sofrimento e um enorme desafio para as mães. O monitoramento contínuo elimina o uso de agulhas e garante um controle muito mais eficiente da glicemia, prevenindo complicações graves como problemas oftalmológicos, renais e cardíacos”, destacou o deputado.

Ao lado da coordenadora da Associação dos Diabéticos do Espírito Santo (Adies), Lorena Bucher, Casagrande testou pessoalmente a tecnologia, a pedido de Gandini: primeiro, utilizando o método tradicional de medição com agulha no dedo, e, em seguida, com o sensor aplicado no braço, conectado a um aplicativo no celular.

Casagrande frisou que o governo do Estado já dá atenção à causa, atendendo a 555 pessoas com o aparelho, por meio da análise na farmácia do Estado, mas garantiu que é possível avançar. Atualmente, são cerca de 270 mil diabéticos no Espírito Santo.

