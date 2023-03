Projeto de Gandini que cria rota para desenvolver o turismo nas montanhas é aprovado

Proposta do deputado de criar a Rota Azul, para atrair turistas e fortalecer a agricultura familiar em Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo, recebeu sinal verde no Legislativo. Agora, o governador terá 15 dias para sancionar ou vetar

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou hoje (13) o Projeto de Lei (PL) 9/2023, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que cria a Rota Azul, um estímulo a mais para desenvolver o turismo nos municípios de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo, na região serrana do Estado.

Por meio da proposta, que antes de ser aprovada em plenário passou pelas comissões de Justiça, Turismo e Finanças, o Estado ganhará uma nova rota de 30,5 quilômetros de extensão, que terá início no quilômetro 72 da rodovia estadual ES-164, em Domingos Martins. Em seguida, passa por Venda Nova do Imigrante e é encerrada no Parque Estadual de Forno Grande, em Castelo.

Gandini comemorou a aprovação do projeto pelos colegas e destacou que, como os municípios receberam influência das colonizações alemã e italiana e possuem alta frequência de turistas do Brasil e de outros países, com relevante interesse cultural, a aprovação fortalece ainda mais o turismo capixaba.

Segundo o parlamentar, a proposição, além de fomentar a atividade econômica do turismo, fortalece os produtores da agricultura familiar com novas opções de renda no turismo rural.

Com a criação da Rota Azul, na região das montanhas capixabas, mais de 50 empreendimentos serão beneficiados, reforçando o potencial turístico do Forno Grande, Pedra Azul, dentre outros monumentos naturais do Estado.

Para ele, trata-se de “um roteiro que convida visitantes, turistas e a população de modo geral a conhecerem o melhor da natureza dos três municípios das montanhas capixabas, objetivando integrar as propriedades rurais, agroindústrias, empreendimentos e as belezas naturais”.

A empresária Roberta Aguilar, uma das proprietárias do Grupo Khas, que abriu um espaço em 2020 e, além de produzir lavandas e cafés especiais, também realiza experiências criativas e imersivas com arte no local, está confiante com a aprovação da Rota Azul pela Assembleia Legislativa.

“Há três anos, criamos um movimento particular de alguns empreendimentos, de forma voluntária. O sonho era tornar a Pedra Azul, Alto Caxixe, Braço do Sul e Forno Grande como importantes destinos turísticos nacionais. Unidos, criamos um grupo com o desejo de fazer acontecer. Agora, este sonho está mais perto de virar realidade”, declarou Roberta, destacando o papel de articulação de Gandini.

Segundo ela, o deputado Gandini foi fundamental porque desarquivou o projeto e lutou pela sua aprovação. “A atuação dele foi muito célere. Ele veio na inauguração da rota, que também foi muito importante, e já temos o projeto de lei aprovado”, vibrou.

Mas para a empresária, além do governador Renato Casagrande (PSB) ter de sancionar a proposta no prazo de até 15 dias, é preciso o olhar do poder público para a necessidade de ter mais infraestrutura na região, com telefonia, internet e estradas em perfeito estado.

PAVIMENTAÇÃO

Com a criação da rota, os empresários da região têm a expectativa que as prefeituras e o governo do Estado façam a pavimentação dos 19 quilômetros que faltam para complementar os 30,5 quilômetros totais que conectam os mais de 50 empreendimentos da rota. Além de contribuir para o turismo, a pavimentação deve auxiliar no escoamento de produtos agrícolas da região.

Segundo a empresária, os empreendimentos da região não enfrentam mais dificuldades em relação à localização porque a rota já se tornou conhecida por muitos turistas. No entanto, um dos problemas é a falta de infraestrutura para atender as demandas do agroturismo e dos moradores.

“Com os frequentes buracos durante as chuvas, os turistas e os trabalhadores não conseguem chegar por conta das estradas. Nós sempre precisamos pedir às prefeituras para fazer as manutenções e com a pavimentação os problemas serão reduzidos drasticamente”, declarou.

Para minimizar os impactos, uma parte dos empresários se reuniu em janeiro com representantes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) em busca de uma solução, mas o problema ainda não foi resolvido.