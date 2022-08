Projeto de Guarda Responsável de Animais Domésticos inicia em Vitória

today23 de agosto de 2022 remove_red_eye49

A Prefeitura de Vitória, por meio da Gerência de Educação Ambiental (GEA), está desenvolvendo o Projeto Guarda Responsável de Animais Domésticos, nas escolas da capital. Desta vez, quem participou do projeto foram os estudantes do Colégio Renovação.

Realizado desde 2017, o projeto tem como objetivo abordar temáticas sobre os direitos, deveres, hábitos e condutas dos tutores em relação aos animais domésticos e os direitos desses animais. Ao longo dos anos, mais de 5 mil alunos foram contemplados pelas ações educativas do projeto.

As atividades foram planejadas pela Educadora Ambiental Osnéia Péccoli, do Centro de Educação Ambiental (CEA) Mata Paludosa, junto as professoras Alessandra, Tânia e Suely, que desenvolverão as propostas em parceria, durante o segundo semestre de 2022. Os estudantes terão a oportunidade de conversar com um veterinário e protetor de animais e farão visitas ao “Pracão”, um espaço da prefeitura para convivência dos animais domésticos com brinquedos, labirintos, pneus e obstáculos.

Os programas de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vitória: Vitória da Castração Animal, que é destinado ao controle de natalidade do município, e o Pata Vix, voltado ao acolhimento de animais vítimas de maus tratos e que estão em sofrimento, também serão apresentados aos estudantes.

Conjuntamente às palestras e os bate papos, farão uso do laboratório de informática para pesquisar sobre vacinas, doenças e também acessar o Portal de Bem-Estar Animal, no site da PMV, com o intuito de apresentar como funciona o Programa Vitória da Castração Animal e como é possível colaborar com os protetores dedicados à causa animal.

A gerente de Educação Ambiental, Juliana Sardinha, afirma que o projeto traz muitos avanços em relação ao tratamento e respeito para com os animais. “Acreditamos que por meio da educação ambiental podemos ensinar e sensibilizar muitas pessoas para novas formas de conduta com os animais no dia a dia”, ressalta Juliana.