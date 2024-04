Projeto de Tyago Hoffmann a favor do empreendedorismo feminino é aprovado

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (10), o Projeto de Lei (PL) de autoria do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), que dispõe sobre a implementação da Política Estadual de Fomento ao Empreendedorismo Feminino no Espírito Santo, foi aprovado por unanimidade.

O projeto tem o objetivo de adotar medidas para incentivar os empreendimentos liderados por mulheres.

“É fundamental preparar as mulheres para exercerem o papel estratégico de agente do desenvolvimento, transformando-as em líderes empreendedoras, com sensibilidade para identificar oportunidades do desenvolvimento profissional e familiar”, justificou Tyago.

O parlamentar explica que o empreendedorismo feminino deve ser estimulado, de modo que melhore a inserção das mulheres no mundo dos negócios e fomente novas atividades, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado e para a promoção da igualdade de gênero.

“Este projeto se junta a um grande conjunto de iniciativas da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo, liderado pelo governador Renato Casagrande, como é o exemplo da Secretaria Estadual da Mulher, criada com o objetivo de sistematizar o gerenciamento de projetos estratégicos de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade social, para que nós possamos ter cada vez mais mulheres liderando equipes, recebendo melhores remunerações, gerando emprego e renda e cuidando de suas famílias, como deve ser em um lugar onde pregamos a igualdade”, concluiu Hoffmann.