Projeto de Lei proíbe cultivo de planta conhecida como “assassina de abelhas” no ES

10 de abril de 2024

A planta espatódea, da espécie “Spathodea Campanulata”, também chamada de bisnagueira, tem flores vermelhas com tons alaranjados e costuma ser usada no paisagismo em parques nos centros urbanos e também no interior. O que talvez algumas pessoas não saibam é que ela tem componentes tóxicos que matam as abelhas.

A deputada estadual Janete de Sá apresentou nesta terça-feira, dia 09, o Projeto de Lei (PL) 176/2024, que proíbe o cultivo e comercialização da planta no ES. De acordo com o PL, as mudas que já foram produzidas devem ser descartadas, de acordo com normas técnicas. As árvores cortadas devem ser substituídas por plantas nativas da fauna local. Se estiver em terreno particular o corte é de responsabilidade do proprietário.

“Aqui no Estado tem uma cadeia produtiva do mel significativa e nós precisamos fortalecer os nossos apicultores. Temos ainda as abelhas sem ferrão que produzem mel de altíssima qualidade e são ainda mais sensíveis a essa contaminação pela planta. É uma planta que compromete a produção do mel, já que é tóxica para as abelhas”, alerta a deputada.

O PL passou pela sessão em plenário e agora segue para análise das comissões da Assembleia Legislativa.

No Estado, os município de Vitória, Castelo, Venda nova do imigrante e Afonso Cláudio já tem leis que proíbem o cultivo da planta.

por Assessoria de Imprensa

Deputada Janete de Sá