Projeto de permuta entre imóvel do Estado e Saldanha da Gama é aprovado pela Assembleia Legislativa

today8 de outubro de 2020 remove_red_eye38

O Governo do Estado recebeu, nesta quarta-feira (07), a aprovação pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) do Projeto de Lei Nº 493/2020, que trata da permuta entre um imóvel do Estado, localizado na Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira, Vitória, e a antiga sede do Clube de Regatas Saldanha da Gama, que pertence à Prefeitura de Vitória (PMV).

O Executivo Estadual reformará a construção para transformá-la na futura sede da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), que atualmente funciona em salas alugadas de um edifício na Mata da Praia. O projeto para o espaço conta ainda com museu virtual e espaço gastronômico, ambos abertos ao público, integrando assim cultura, inovação e turismo.

“A reforma do Saldanha da Gama e a transferência da Fapes para o local fortalecerão o projeto prioritário do Estado de constituir o Núcleo Administrativo do Governo no Centro de Vitória. Além de promover o uso de um imóvel importante para a história da nossa Capital, essa iniciativa aproximará a Fapes de outros órgãos públicos, melhorando a integração entre eles”, destacou a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

Saldanha da Gama

O Forte São João foi construído, no início do século XVIII, para ser uma fortaleza e proteger a ilha de Vitória de invasões estrangeiras. Em 1931, foi oficialmente comprado pelo Clube de Regatas Saldanha da Gama e passou a ser espaço aberto à prática de esportes, festas e solenidades.

No local, jogavam-se basquete e futebol e também batizavam-se os barcos de remo. Na época, o prédio ainda estava às margens da baía de Vitória e esportes, como natação e polo aquático eram muito praticados pelos atletas do clube. Uma piscina flutuante era montada na baía com a ajuda de barcos e boias, que demarcavam as margens, para a disputa das provas.

Hoje, o Saldanha da Gama é a única construção com características de fortificação existente na Capital, que já conta com mais quatro fortes.