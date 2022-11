Projeto em Anchieta aproxima estudantes dos animais marinhos

O Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), com sede em Guanabara, em Anchieta, com apoio de diversas instituições, entre elas a Prefeitura de Anchieta, está iniciando a execução do projeto ‘Aprendendo com os Animais Marinhos’. A iniciativa irá atender crianças e adolescentes matriculados nas escolas do município, tendo como público-alvo alunos entre 08 e 16 anos.

O projeto, segundo os organizadores, irá trabalhar educação, ciências e preservação ambiental. A cada dois meses serão atendidos um grupos de alunos. Os interessados devem se inscrever pelos telefones (28) 99902 4075 – 3536-3547 ou por e-mail: [email protected].

De acordo com a presidente do IPCMAR, a bióloga Maria Ferreira, o projeto visa estabelecer uma relação harmoniosa entre a comunidade e as riquezas naturais. “O objetivo é ampliar conhecimentos essenciais à vida, preservação e conscientização sobre a poluição e suas consequências, sustentabilidade, primeiros socorros, práticas esportivas de mergulho livre e stand-up, vivências e muito mais”, detalha.

São parceiros da iniciativa o Instituto Orca, Corpo de Bombeiros de Anchieta, Samarco Mineração e Prefeitura de Anchieta, por meio das secretarias de Educação, Meio Ambiente, Governo e Esportes e da Juventude.

O IPCMar foi criado em 2013, com o objetivo de dar continuidade às ações de pesquisa e conservação das tartarugas marinhas no Sul do Espírito Santo, em Anchieta, ações antes executadas pela Fundação Pró-TAMAR no Programa Brasileiro de Pesquisa e Conservação das Tartarugas Marinhas.

Além das ações de pesquisa e conservação das tartarugas marinhas, o IPCMar realiza cursos para estudantes e formados, com a mesma temática e outros temas relacionamos a conservação do meio ambiente. Realiza também turismo de experiência, abertura de ninhos com o público, estágios, recepção de escolas e grupos, nestes casos é preciso o agendamento prévio.

Informações: (28) 99902 4075 | 3536-3547.