Projeto Estação Samarco abre inscrições para cursos de capacitação em Anchieta

today8 de outubro de 2025 remove_red_eye52

Inscrições acontecem no dia 14 de outubro, na Sala do Empreendedor, com vagas gratuitas para cursos de beleza e estética

O Projeto Estação Samarco segue em Anchieta com novas oportunidades de formação gratuita na área de estética e beleza. As inscrições para os cursos de Design de cílios, Plástica dos pés, Unhas de gel, Básico de escova e penteados, Design de sobrancelhas e Automaquiagem serão realizadas na terça-feira, 14 de outubro, das 9h às 17h, na Sala do Empreendedor de Anchieta.

Podem se inscrever moradores do município que atendam aos requisitos de cada curso — idade mínima de 14 anos e ensino fundamental ou médio (cursando ou completo). É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência e de escolaridade no ato da inscrição.

Sobre o Estação Samarco

O Estação Samarco é um laboratório itinerante de aprendizagem que leva cursos de tecnologia, saúde, gastronomia, beleza e bem-estar a diferentes cidades capixabas. O projeto é realizado em parceria com o Senac Espírito Santo, reforçando o poder da educação profissional na transformação de vidas e no fortalecimento das comunidades.

Após passar por Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul e Guarapari, a iniciativa avança em Anchieta. A primeira unidade móvel instalada no município foi dedicada à área de Tecnologia. A chegada dos cursos de estética e beleza marca mais um passo importante na rota de qualificação.

Até o momento, mais de 300 pessoas já foram formadas e 4 mil horas de aulas gratuitas oferecidas, comprovando o compromisso do Estação Samarco com a promoção de oportunidades reais e inclusão social.

O projeto disponibilizará, até dezembro de 2025, mais de 1.000 vagas gratuitas para capacitação profissional em estética, gastronomia, saúde e tecnologia, atendendo 11 municípios da área de atuação da Samarco no Espírito Santo: Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Guarapari, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Piúma, Dores do Rio Preto, Alegre, Jerônimo Monteiro, Guaçuí e Muniz Freire.