Projeto Pet Vida leva castração e vacinação para cães e gatos em Anchieta

today13 de novembro de 2025 remove_red_eye62

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), em parceria com a Prefeitura Municipal de Anchieta, realiza entre os dias 13 e 14 de novembro as ações do Programa Estadual de Bem-Estar Animal – Pet Vida, oferecendo castração com microchipagem para cães e gatos e vacinação gratuita para cães do município.

O público prioritário é definido pela Portaria Seama nº 006-R/2025 e inclui animais errantes (sem tutor identificado), de tutores inscritos no CadÚnico, de protetores independentes, de áreas próximas a unidades de conservação e de povos originários e comunidades tradicionais. A ação busca atender especialmente populações em situação de vulnerabilidade e contribuir com o controle populacional e sanitário dos animais.

Os interessados devem se cadastrar pelo WhatsApp da Prefeitura de Anchieta (28) 99950-8672. Também haverá cadastro presencial, na unidade de saúde de Nova Anchieta e no Parque RDS Papagaios. As ações acontecerão em dois pontos da cidade: Praça São Pedro, nesta quinta-feira (13), e bairro Nova Anchieta/Planalto, na sexta-feira (14). Cada animal castrado receberá microchip de identificação, roupa pós-cirúrgica ou colar elizabetano e medicação completa para o pós-operatório, assegurando qualidade e segurança em todas as etapas do procedimento.

A vacinação será realizada em animais com seis meses de idade ou mais. Por segurança, castração e vacinação não poderão ser feitas no mesmo atendimento, e o tutor deverá optar por um dos serviços no momento do cadastro.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, destacou a importância da iniciativa. “O Pet Vida é um programa que alia saúde pública e bem-estar animal, levando atendimento gratuito e de qualidade a todas as regiões do Espírito Santo. Nosso objetivo é ampliar o acesso e fortalecer a política estadual de proteção animal”, afirmou.

Coordenado pela Seama, o Programa Pet Vida percorre diversos municípios capixabas com sua unidade móvel, levando atendimento veterinário gratuito e ações educativas sobre guarda responsável e cuidados com os animais. A iniciativa integra o conjunto de políticas públicas do Governo do Estado voltadas à saúde, meio ambiente e cidadania.