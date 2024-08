Projeto Político Militar do ES declara apoio à reeleição de Arnaldinho

today23 de agosto de 2024 remove_red_eye36

Prefeito de Vila Velha destaca a importância da parceria com o grupo, que reúne as quatro maiores associações de classe do setor de segurança pública no Estado

O prefeito de Vila Velha e candidato à reeleição, Arnaldinho Borgo (Podemos), recebeu, nesta sexta-feira (23), o apoio do Projeto Político Militar do Espírito Santo (PPMES), que reúne as quatro maiores associações de classe do setor de segurança pública no Estado. O anúncio foi feito pelo presidente do PPMES, Tenente BM Fernandes, e representantes do grupo durante reunião na sede da Associação dos Militares da Reserva (Aspomires), em Bento Ferreira, Vitória.

“Fico feliz em ter o apoio das associações de classe do setor de segurança pública capixaba. Vila Velha avançou muito na estruturação da nossa Guarda Municipal e no fortalecimento da integração das forças de segurança pública. Agora, vamos avançar ainda mais e, tenho certeza, que o Projeto Político Militar do Espírito Santo pode nos ajudar nessa missão de enfrentamento diário da criminalidade no município”, afirmou Arnaldinho.

O prefeito lembrou ainda que a segurança pública não se resolve apenas com Guarda Municipal e polícia. “Se resolve com ações e projetos que dão oportunidades às crianças e jovens, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social. E nossa gestão tem esse olhar atento. Construímos 24 campos de futebol, 120 espaços de lazer, quadras poliesportivas, 16 novas escolas, 6 novas Unidades Básicas de Saúde, entregamos a UPA de Riviera da Barra, e implantamos 68 núcleos esportivos nos bairros, atendendo 6.585 crianças, jovens e adultos diariamente”.

Ao destacar a parceria, o Tenente BM Fernandes ressaltou que o Projeto Político Militar tem uma atuação estratégica, preocupado com os diferentes serviços oferecidos à população canela-verde, bem como fortalecer a valorização dos servidores de segurança pública para que eles possam desempenhar suas funções com mais eficiência e dedicação.

“Somos mais de 30 mil militares que estão na ativa, inativa e pensionistas e estamos apoiando candidatos em todo o Espírito Santo. Em Vila Velha, nosso candidato é Arnaldinho para que a cidade possa se desenvolver e avançar cada vez mais”, ressaltou.

O PPMES reúne a Associação dos Bombeiros Militares do ES (ABMES), a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militares do Espírito Santo (ASPRA-ES), a Associação dos Militares da Reserva (Aspomires) e a Associação de Subtenentes e Sargentos do ES (ASSES).