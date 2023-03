Projeto Raiar da Liberdade é aprovado em Lei de Incentivo à Cultura Capixaba

Na última quinta-feira (16) a Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial de Cachoeiro de Itapemirim conseguiu aprovar seu primeiro projeto na LICC (Lei de Incentivo à Cultura Capixaba). Trata-se do projeto da Festa Raiar da Liberdade, tradicional festividade que acontece no Quilombo Monte Alegre, em Cachoeiro, e que este ano completará 135 anos.

A partir dessa aprovação, o projeto está apto a ser patrocinado por qualquer empresa estadual pagante de ICMS, a qual tem o valor desse investimento abatido no pagamento de seus impostos, além de vincular sua imagem corporativa a um Patrimônio Cultural do Brasil e a um Patrimônio Cultural Capixaba.

Atualmente a Festa Raiar da Liberdade encontra-se em processo de reconhecimento como Patrimônio Cultural do Espírito Santo pelo Conselho Estadual de Cultura, em estágio bem avançado. Nos últimos 62 anos, o Raiar é comandado pela Mestra Maria Laurinda Adão, e há 23 anos conta com a colaboração da Associação de Salvaguarda. Além disso, o grupo de Caxambu Santa Cruz é certificado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

A Festa Raiar da Liberdade

A primeira edição aconteceu no ano de 1888, quando negros escravizados que trabalhavam como carregadores de sacas de café na Estação Ferroviária de Pacotuba souberam, pelos passageiros que seguiam de trem de Cachoeiro para Rive, que havia “raiado a liberdade” – ou seja, que havia sido assinada a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil.

Ao saberem da notícia, abandonaram o trabalho e seguiram para o Quilombo Monte Alegre para dar a notícia aos seus companheiros. Adão, líder fundador do quilombo, reuniu a todos, mandou fazer uma fogueira e cantaram e tocaram o caxambu até o dia seguinte. Essa história é transmitida de geração a geração, e continua sendo contada às crianças do quilombo.

Mais informações sobre o projeto Raiar da Liberdade podem ser acessadas em https://x.gd/50nM3. Todas as realizações e a história da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial de Cachoeiro de Itapemirim estão reunidas no site www.afci.site

foto Luan Volpato