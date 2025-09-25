Projeto “Vila Velha Ágil” é destaque em evento nacional em São Paulo

A segurança jurídica, a agilidade, a previsibilidade, a simplicidade e a transparência oferecidas pelo programa “Vila Velha Ágil” despertaram a atenção do público no Connected Smart Cities 2025, em São Paulo. O destaque foi apresentado pelo prefeito Arnaldinho Borgo, durante palestra realizada na manhã de quarta-feira (24).



O evento nacional em São Paulo começou na terça-feira (23) e prossegue até esta quinta-feira (25), reunindo especialistas, gestores públicos e empresários, em um grande debate sobre soluções voltadas à inovação urbana, ao desenvolvimento sustentável e à transformação digital.



Durante a palestra, o prefeito apresentou detalhes e benefícios do “Vila Velha Ágil”, lançado em junho deste ano e que fez o município dar um salto em eficiência. “Este é um sistema eletrônico inovador, que desenvolvemos em parceria com a Fundação Dom Cabral, com a participação direta de toda a nossa equipe de gestão. Trata-se de uma nova plataforma digital, que integra todos os processos administrativos em tramitação nas mais diversas secretarias municipais, tornando os procedimentos de abertura e licenciamento de novas empresas duas vezes mais rápidos”, explicou Arnaldinho.



A apresentação de Arnaldinho aconteceu no auditório do Expo Center Norte, sede do maior evento de cidades inteligentes da América Latina. A iniciativa fez parte do painel intitulado “Governos que inovam: como fomentar uma cultura pública transformadora”, que contou com as participações de Ricardo Trefiglio, pesquisador da Universidade de São Caetano do Sul (USCS); Marcos Aquino, CEO da Ágape Consultoria (ES); Michel Araújo, secretário de Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Eusébio (CE); e Paula Campos, secretária de Governo da Prefeitura de Ponta Porã (MS).



Os secretários municipais Everaldo Colodetti (Desenvolvimento Econômico), Abel Neto (Tecnologia e Inovação) e Major Rogério Gomes dos Santos (Defesa Social e Trânsito) também estão acompanhando o prefeito Arnaldinho neste evento.



“O Vila Velha Ágil não é apenas um sistema eletrônico. É a prova de que a cidade de Vila Velha está preparada para competir em nível nacional como um dos ambientes mais favoráveis ao empreendedorismo, no país, e com maior segurança jurídica, agilidade e transparência. O reconhecimento das credenciais do nosso município em um evento internacional de tamanha importância, como esse, mostra que estamos no caminho certo”, avaliou o secretário Everaldo Colodetti.



Semáforos inteligentes

Para finalizar sua agenda em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (25), o prefeito Arnaldinho Borgo participou do painel “Sinalização semafórica inteligente: casos reais”. Nesta segunda apresentação no “Connected Smart Cities 2025”, ele destacará os impactos sociais e econômicos dessa tecnologia inovadora, que busca aumentar a fluidez do trânsito em vias públicas.



Este painel contará com as participações de Francisco Tarcísio Ribeiro de Abreu, secretário de Engenharia de Trânsito da Prefeitura de Goiânia (GO); de Fauzi Nacfur Junior, presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF); e de Fernando Martinelli, fundador e CEO da Atman Systems.