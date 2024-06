Projetos “Vila Velha 500 Anos” e “Vila Velha Ágil” serão apresentados quinta-feira (20)

Nesta quinta-feira (20/06), às 8 horas, no espaço do Cinema Kinoplex, no Shopping Praia Costa, a história do município canela-verde dará um salto significativo rumo ao futuro, durante a 21ª edição do Café Empresarial da Assevila (Associação dos Empresários de Vila Velha).

No evento serão apresentados os projetos “Vila Velha 500 Anos” e “Vila Velha Ágil”, que consistem em um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico sustentável até a próxima década, e em um plano para tornar mais ágeis os processos de atendimento ao setor produtivo do município.

A elaboração de ambos os projetos demandou sete meses de trabalho intenso, sob a coordenação da Fundação Dom Cabral (FDC), uma das melhores escolas de negócios do mundo. Ao longo das atividades, técnicos da instituição atuaram de forma integrada com representantes de diversas áreas do poder público e, também, em sinergia com entidades de diversos segmentos do setor produtivo local.

O resultado foi a formatação de dois planos arrojados, construídos com muitas mãos, que se complementam e visam manter Vila Velha como o melhor município do Espírito Santo para se empreender, trabalhar, viver e passear, hoje e também em médio e longo prazos.

Vila Velha 500 Anos

O projeto “Vila Velha 500 Anos” é um planejamento estratégico construído para ordenar o desenvolvimento socioeconômico sustentável da cidade até 2035, quando completará 500 anos de história. O plano inclui um diagnóstico abrangente das demandas de todos os setores da municipalidade e a adoção de práticas inovadoras capazes de promover mais eficiência, transparência e participação cidadã na gestão pública.

A elaboração deste projeto exigiu mais de 70 horas de capacitações, workshops, reuniões e entrevistas, com a participação de 824 servidores municipais de todas as secretariais da Prefeitura, que definiram um conjunto de metas e resultados a serem obtidos, a partir de agora. O plano inclui, ainda, um levantamento da situação futura da cidade; uma ampla carteira de ações e projetos a serem implementados; e um mapa para orientar a visão, os objetivos e as metas da Prefeitura de Vila Velha para os próximos 11 anos.

Vila Velha Ágil

Já o projeto “Vila Velha Ágil” se destina a simplificar ainda mais os procedimentos administrativos da Prefeitura, para dar maior celeridade à tramitação interna de processos que tratam da abertura de novas empresas e empreendimentos na cidade. Para isso, os ritos processuais do município foram mapeados, remodelados e integrados para agilizar ao máximo o atendimento das demandas do setor produtivo local.

Após mais de 140 horas de workshops, mapeamento, diagnóstico, grupos focais e entrevistas, nasceu o “Vila Velha Ágil”, que chega com o objetivo macro de aumentar a competitividade de Vila Velha, criar novas oportunidades de negócios, trabalho e geração de renda, além de ampliar a arrecadação tributária municipal.

Avaliações

Arnaldinho Borgo, Prefeito de Vila Velha – “Há três anos e meio estamos modernizando o ordenamento jurídico da cidade, desburocratizando seus processos administrativos e oferecendo o menor tempo de abertura de novas empresas no Estado. Com essa mudança de cultura na gestão municipal, Vila Velha deixou de ser uma ‘cidade dormitório’ e se transformou em uma ‘cidade empreendedora’, que hoje registra a formalização do maior número de novos empreendimentos no Estado e o que gera o maior número de novos empregos formais entre todos os 78 municípios capixabas. Para avançarmos nesta direção, hoje contamos com os projetos ‘Vila Velha 500 Anos’ e ‘Vila Velha Ágil’, que certamente conduzirão nossa cidade a um futuro planejado, sustentável e próspero.”

Everaldo Colodetti, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico – “Com o apoio da Assevila e de todo o setor produtivo da cidade – e com a participação direta dos servidores municipais e a estratégica parceria com a Fundação Dom Cabral –, o poder público se dedicou à construção conjunta desses dois grandes projetos que, tenho certeza, ajudarão Vila Velha a realizar uma gestão cada vez mais inclusiva, democrática, transparente e desenvolvimentista, focada em resultados positivos para a população, para o empresariado local e toda a sociedade.

Thomaz Tommasi, Presidente de Assevila – “Este é um momento único, em que ressaltamos a importância de olharmos para o futuro de Vila Velha com total confiança e de investirmos no potencial do município com a certeza de que estamos fazendo a melhor escolha. Neste contexto, o ‘Vila Velha 500 Anos’ e o ‘Vila Velha Ágil’ promovem uma interação saudável e proativa com a classe empresarial e os demais segmentos da nossa sociedade, proporcionando um ambiente de negócios mais atraente e estável, com regras claras e segurança jurídica, para impulsionar ainda mais este virtuoso ciclo sustentável de desenvolvimento social e econômico que a cidade já vem experimentando”.

Serviço

Evento: 21º Café Empresarial ASSEVILA

Data: 20 de junho

Horário: 8 horas

Local: Cinema Kinoplex, Shopping Praia da Costa