Promo Show Jardim Camburi vai vender produtos com até 80% de desconto

6 de agosto de 2024

Feira de empreendedores começa na quinta e vai até domingo, com liquidação de roupas e acessórios. O consumidor terá direito a shows musicais, espaço kids, estacionamento, praça de alimentação e segurança. A entrada é franca

Se você quer comprar um presente com desconto de até 80% para o papai, num verdadeiro shopping a céu aberto, com direito a shows musicais, espaço kids, estacionamento, praça de alimentação e segurança, deve ficar atento. É que vem aí, de quinta (8) a domingo (11), a primeira Promo Show Jardim Camburi, feira que contará com a participação de cerca de 50 lojistas.

Lá, o consumidor poderá adquirir roupas de moda praia masculinas e femininas, além de infantis, acessórios como bolsas e calçados, artesanato, óticas, cafés especiais, dentre outros, a preços de liquidação que cabem em qualquer bolso. E o melhor: o ingresso na feira é gratuito. Ou seja, a entrada é franca.

A maior feira de empreendedores de Jardim Camburi já começou a ser montada no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, próximo à praça Nilze Mendes, e vai funcionar em horários alternados. Na quinta e sexta, ocorrerá das 18h às 22h. No sábado, das 16h às 23h, e no domingo, das 10 às 18h.

“A ideia é valorizarmos os lojistas do bairro, que se destaca pelo forte comércio de rua. Jardim Camburi é o maior bairro do Estado e os empreendedores, assim como os moradores, merecem um evento deste porte”, declarou um dos idealizadores da feira, Bruno Malias, que também preside a Associação Comunitária do bairro.

O evento contará com uma emenda parlamentar do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que é morador de Jardim Camburi, e também terá o patrocínio da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), com o apoio da Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJAC), da Faculdade Estácio de Sá, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do governo do Estado. A realização é da Associação Espírito-Santense de Esportes, Cultura e Turismo (Aesect).

“A ideia é levarmos as famílias à feira, para valorizar o comércio do bairro, que irá expor muitas roupas em promoção. Lá terá lugar para as crianças brincarem, entretenimento com shows e uma praça de alimentação com chope gelado e muita comida. Será imperdível”, garantiu Malias.

Segundo o líder comunitário, a ACJAC visitou mais de 400 lojistas do bairro, de onde saiu a proposta de realizar a feira, como forma de valorização do comércio local e estímulo a novos negócios. A partir daí, foi aberto um edital de inscrição por parte da Aderes, que selecionou os expositores.

“Tem uma estrutura incrível sendo montada, com toldo e lona. Os estandes vão ficar prontos e o lojista só precisará entrar com a sua mercadoria para vender. Não precisará pagar para participar. A ideia é que seja promocional mesmo, com promoções para atrair o público e as pessoas conheçam o potencial das nossas lojas”, declarou.

Alguns dos produtos que serão comercializados na feira

Kit garrafa térmica. De R$ 179,99 por R$ 100. Camisa do Flamengo. De R$ 130 por R$ 79,99.