Promoção do Sicoob incentiva o investimento consciente de cooperados em todo o Brasil

today7 de agosto de 2025 remove_red_eye46

Até o dia 29 de agosto, os mais de 9 milhões de cooperados do Sicoob poderão participar da quinta edição da promoção “Investir é para todos”. Nela, eles vão concorrer a prêmios em pontos Coopera, o programa de fidelidade e shopping virtual da instituição financeira cooperativa, além de participar de sorteios de quatro veículos elétricos 0km. A campanha foi desenvolvida para incentivar os cooperados a incorporarem o hábito de investir, em alinhamento com o objetivo do Sicoob de promover a educação financeira em todo o Brasil.

Para participar, devem ser realizados investimentos em produtos de renda fixa, incluindo RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), LCA (Letras de Crédito do Agronegócio), LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LF (Letra Financeira). Além disso, os Fundos de Investimento do Sicoob também participam da promoção, proporcionando diversas opções para os mais variados perfis de investidores.

Além dos quatro carros elétricos, os 112 cooperados vencedores serão beneficiados com 250 mil pontos Coopera cada, que podem ser trocados por uma gama de produtos e serviços disponíveis no shopping virtual.

“O cenário atual por si, com a taxa Selic em 15%, já é uma boa oportunidade para quem deseja investir com segurança e obter bons retornos. E, para os cooperados do Sicoob, esse momento vem acompanhado de mais uma vantagem, que é a campanha Investir é para todos. Além de fazer o dinheiro render, quem investir este mês ainda concorre a prêmios relevantes, como carros e pontos no Coopera. Mas, é preciso se antecipar, já que a promoção termina no dia 29”, recomenda o gerente de Operações e Negócios do Sicoob, Jair Luiz Trés Júnior.

Para investir e concorrer à campanha é simples e pode ser feito direto no App Sicoob. Basta acessar o menu “Investimentos”, selecionar a opção “Renda Fixa” ou “Fundo de Investimentos” e clicar em “Aplicação”. Em seguida, escolha a modalidade, defina o valor, o prazo desejado e finalize com sua senha.

A participação na promoção é automática com a contratação dos produtos elegíveis, sem necessidade de cadastro no site. A cada R$ 500 investido, é gerado um número da sorte, que pode ser consultado no site, juntamente com todas as regras e o regulamento geral da promoção: www.sicoob.com.br/promocoes/paratodos/.