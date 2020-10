Proposta enviada ao governo sugere internet gratuita para zona rural

O pedido feito pelo deputado estadual Renzo Vasconcelos já foi protocolado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales)

Atendendo a reivindicação de agricultores, o deputado estadual Renzo Vasconcelos protocolou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) o pedido para a criação de um programa de internet gratuita nas zonas rurais capixabas.

Uma reivindicação que, segundo o deputado, veio de agricultores de todas as regiões do Estado. “No sul ou no norte, o que mais pedem para a gente é a viabilização de um projeto de internet gratuita na roça”, explicou.

De acordo com o último Censo Agropecuária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 70% das propriedades rurais brasileiras não possuem conexão. “A internet, além de aumentar o acesso à informação e assistência técnica, ajudará os produtores capixabas a melhorar o uso de tecnologias essenciais para o desenvolvimento do trabalho no campo”, comentou.

A indicação 2014/2020 já está em tramitação e, assim que passar por análise na Ales, será enviada ao Governo do Estado.