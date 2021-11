PSB garante Bruno na disputa à reeleição e Márcia Lamas à frente da Executiva na Serra

O PSB, partido do governador Renato Casagrande, tomou importantes decisões no Congresso Municipal que realizou na Serra: quer lançar o deputado estadual Bruno Lamas à reeleição, na Assembleia Legislativa, e reconduziu a ex-vice-prefeita Márcia Lamas para comandar o partido no município pelos próximos três anos.

Numa reunião que contou com a presença da militância em peso, mas que atendeu aos protocolos de saúde, com o uso de máscara e álcool em gel, o presidente da Executiva regional do PSB, Alberto Gavini, destacou a importância de manter Bruno no Legislativo estadual e reconheceu a história de vida de Márcia Lamas, a quem frisou representar “a essência do PSB, com muitos serviços prestados ao município”.

“O Bruno também tem uma história de dedicação à cidade. Quero destacar a importância do papel dele na Assembleia Legislativa. Bruno é a voz de Casagrande no Legislativo. É produtivo. Ele não vai lá para conversar fiado, para falar dos outros. Ele vai lá para trabalhar. Bruno briga pelo que acredita, pelo que é importante para população”, discursou Gavini para cerca de 200 pessoas, no Centro da Boa Convivência, localizado no Parque Residencial Laranjeiras, na última quinta-feira (18).

Lideranças estaduais prestigiaram o Congresso do PSB da Serra, que manteve Márcia Lamas no comando da Executiva Municipal pelos próximos três anos. (Foto assessoria de imprensa).

METAS

O dirigente estadual do PSB destacou quais são as metas do partido para 2022.

“Na Assembleia, teremos de ter chapa completa (31 pessoas: 10 mulheres e 21 homens, ou vice-versa). Nossa expectativa é eleger quatro deputados estaduais. Hoje, temos 15 pré-candidatos”, lembrou.

Para a Câmara Federal, Gavini explicou que a chapa para deputado federal terá 11 nomes. “Queremos eleger pelo menos dois deles. Precisaremos de mais de 300 mil votos (150 mil para cada um)”, explicou.

Ele anunciou que o diretor-presidente do Detran, Givaldo Vieira, ex-vice-governador e ex-deputado federal, recém-filiado ao partido e também presente ao encontro, é um dos pré-candidatos à Câmara Federal.

“Você (Givaldo) é uma aquisição para o PSB. Foi vice-governador. É nosso pré-candidato para deputado federal, assim como o Bruno é pré-candidato a deputado estadual em 2022”, anunciou.

Gavini, porém, lembrou que a meta número um do partido é reeleger o governador Renato Casagrande ao Palácio Anchieta. E que, para isso, segundo ele, a militância tem um papel fundamental. “Tenho três pedidos para fazer a vocês: não falem governo do PSB, mas governo do Renato Casagrande, do PSB. É preciso reforçar o nome dele. Segundo: vamos para as mídias para divulgar as boas ações do nosso governo. É preciso colocar as obras nas redes sociais. E, por último, se apossem das ações do governador. Vamos na rua que ele fez a obra para fazer um vídeo. Usem isso nas mídias de vocês, nas conversas no trabalho, na igreja, na comunidade”, detalhou.

Bruno, por sua vez, preferiu destacar no seu discurso o trabalho e a força do partido. “O PSB da Serra, assim como o Espírito Santo, é pequenininho, mas ‘metido a besta’. O Estado tem a menor mortalidade infantil do Brasil e é a 5ª unidade da federação mais competitiva porque respeita as instituições, tem os seus programas de investimentos respaldados por leis e um governador sério, sensível e humano”, discursou.

O deputado lembrou ainda que o PSB da Serra decide eleições e tem o maior número de filiados do Estado há muitos anos. “Temos sede, conta aprovada e história”, frisou.

Márcia agradeceu pela “festa da democracia”, que a reelegeu, ao lado do ex-vereador Fábio Latino, para comandar o diretório municipal. “Vale enfatizar que a Serra continua com seu protagonismo, mantendo sua base forte. É a que mais filia e a que tem mais filiados ao PSB no Espírito Santo. É uma honra, em meio a tantas dificuldades, estar à frente do partido e encarar a grande missão de reeleger, nas próximas eleições, o governador Renato Casagrande, um líder capaz, seguro, que tem autoridade e mostrou isso na pandemia”, declarou.

E emendou: “Também temos a missão de reeleger o deputado Bruno Lamas e o nosso novo integrante do partido, que veio para somar, Givaldo Vieira. Agradeço a todos que participaram dessa linda festa”.

Na ocasião foram eleitos os membros da Executiva, do diretório e dos conselhos Fiscal e de Ética. Também foi apresentada a composição das secretarias dos segmentos sociais do PSB/Serra e retirados os nomes dos delegados que participarão do Congresso Estadual do PSB- ES, em 2022.

Além de militantes do partido na Serra, estiveram presentes membros da Executiva Estadual do PSB-ES, presidentes e membros diretórios de outros municípios, gestores de secretarias do Estado, dentre outros.