Cocaína rosa encontrada no corpo de Liam Payne pode indicar fatores da morte

today24 de outubro de 2024 remove_red_eye104

O uso de substâncias pode induzir a um estado de psicose, afirma o médico psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento

O exame toxicológico do cantor Liam Payne revelou a presença de uma combinação de drogas sintéticas, incluindo a “cocaína rosa”, no momento de sua morte.

A polícia encontrou indícios de consumo de drogas e medicamentos no quarto, e a análise preliminar confirmou que ele estava sob o efeito de entorpecentes.

O que é a cocaína rosa?

A substância conhecida como “cocaína rosa” é, na verdade, um coquetel de drogas sintéticas vendido em pó, e nem sempre contém cocaína.

Geralmente, é composta por uma mistura de outras substâncias, como MDMA (ecstasy), que tem efeitos estimulantes e psicodélicos, cetamina, um anestésico com propriedades sedativas e alucinógenas, e 2C-B, uma droga psicodélica que também pode agir como estimulante. A cor vibrante, rosa, vem da adição de corante alimentício às substâncias.

Os riscos da substância à saúde

É impossível prever como a “cocaína rosa” pode afetar o corpo, já que sua composição e intensidade podem variar, o que torna os efeitos imprevisíveis.

O que é psicose tóxica?

A descoberta abriu hipóteses para a morte do artista, incluindo a chamada “psicose tóxica”, que, de acordo com o médico psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento, pode afetar a atenção e memória.

“Psicose tóxica é um distúrbio causado pelo uso de drogas ou álcool que faz com que a pessoa perca o contato com a realidade. Durante a crise, podem surgir alucinações, delírios e confusão mental”.

“Os efeitos do uso dessas drogas podem variar de pessoa para pessoa, dependendo da combinação das substâncias. Em alguns casos, podem surgir sintomas como sonolência, alívio da dor e a liberação de substâncias químicas no cérebro, como serotonina e dopamina, que causam a sensação de bem-estar”.

“Mas, em situações mais graves, o uso pode levar a surtos psicóticos, causar danos ao cérebro e afetar a atenção e a memória”, explica Dr. Flávio H. Nascimento.

Entenda o caso

Payne, ex-integrante da banda One Direction, faleceu na quarta-feira (16) de politraumatismo após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina, e sofrer 25 lesões. No momento do acidente o cantor estaria semiconsciente ou totalmente inconsciente, indicaram análises preliminares.