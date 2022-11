Psiquiatra, terapeuta e psicólogo: qual a diferença?

Muita gente ainda confunde, mas existem diferenças importantes entre os psiquiatras, terapeutas e psicólogos. De acordo com o psicólogo Romanni Souza, é preciso entender o que cada um faz e qual o paciente deve procurar em cada situação.

O que é o psicólogo?

De acordo com Romanni, o psicólogo é aquele profissional que trabalha com psicologia e é formado em psicologia. “Ou seja: ele fez uma formação acadêmica, ele fez uma faculdade de psicologia, se graduou e ele tem um CRP para poder atuar profissionalmente como psicólogo. E o psicólogo não necessariamente é sempre um psicoterapeuta, um psicólogo pode trabalhar, por exemplo, na área de RH de uma empresa, trabalhar na área administrativa, pode trabalhar fazendo testes psicológicos, entre outras questões”, explicou.

O psicólogo pode fazer também psicodiagnósticos e vai trabalhar entendendo mais sobre os transtornos mentais de um indivíduo e sobre o ser humano dentro da psicoterapia.

O que é o psiquiatra?

Já o psiquiatra, segundo Romanni, não é um psicólogo e não necessariamente é um psicoterapeuta ou terapeuta. “O psiquiatra é um médico, ou seja, ele se formou em medicina e fez um especialização e se tornou um psiquiatra. O psiquiatra trabalha com receitar medicamentos e realizar diagnósticos. O que não impede que ele possa se especializar e fazer outras especializações para se tornar um psicoterapeuta, mas na grande maioria das vezes, o psiquiatra não faz esse tipo de especialização, ou seja o psiquiatra é um médico que trabalha com psicodiagnósticos e medicamentos”, sem especialização para realizar intervenções comportamentais e emocionais além da medicina na maioria dos casos.

O que é psicoterapia e o psicoterapeuta?

Conforme o profissional de saúde, o psicoterapeuta é um profissional extremamente importante.

“Como o psiquiatra, em alguns momentos, representa grande importância diante da intervenção medicamentosa que pode ser relevante em alguns tratamentos. O psicoterapeuta trabalha as questões que vão além dos medicamentos, envolvendo a parte comportamental e psicológica. Imagine por exemplo, uma pessoa que está em depressão, e procura tratamento, o que seria recomendado? Às vezes é importante o acompanhamento multidisciplinar. Indo além da parte medicamentosa, sendo também essencial a pessoa trabalhar a própria história, ela se conhecer. Autoconhecimento gera um resultado muito mais duradouro e de mais longo prazo. E aí entra a psicoterapia, a terapia”, disse.

Conforme Romanni, existem diferenças entre a terapia e a psicoterapia. “Terapia é sempre que você vai tratar alguma coisa. E agora, se você faz psicoterapia, quer dizer que vai tratar alguma coisa e tem as questões psicológicas. É basicamente isso, ou seja, o psicoterapeuta é também um terapeuta, mas não necessariamente o terapeuta é sempre um psicoterapeuta,”, explicou.

Sobre Romanni Souza

Romanni Souza é formado em Psicologia, pós-graduado em Neurociência e treinador oficial do Instituto Romanni, criador da metodologia de Hipnose Transformacional. Apresentou-se na Universidade de Harvard em 2019. O psicólogo tem mais de 30.000 alunos, e é fundador da maior plataforma de hipnoterapia do mundo com mais de 3.700 membros.

Créditos – fotos: divulgação / MF Press Global