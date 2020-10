Publicitário Washington Olivetto é entrevistado no Poder em Foco

O publicitário Washington Olivetto é o entrevistado do Poder em Foco neste domingo (25), no SBT.



Atualmente morando em Londres (Inglaterra), ele aponta erros e acertos que os governos tiveram ao comunicar à população sobre a pandemia de covid-19. “É o momento para informar, não para persuadir. E, na maioria dos países, os políticos se preocupam mais em se vender ao invés de informar. Esse é o momento para informação“, afirmou.



Olivetto avalia as mudanças necessárias no mercado publicitário e estima o que vai acontecer com o tamanho das agências depois da experiência vivida com home office. Ele também analisa o uso de métricas de plataformas como Google e Facebook na hora de escolher onde anunciar. “Não tenho nenhuma dúvida que essas plataformas vão ter que se requintar, se refinar. Mais do que isso, vão ter que se definir como veículo: dizer nós somos veículos de comunicação, somos veículos de publicidade ou somos as duas coisas ao mesmo tempo”, acrescentou.



O brasileiro é o único publicitário não anglo-saxão no Hall of Fame do One Club de New York e no Lifetime Achievement do Clio Awards. Entre outros prêmios, ganhou mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes. O reconhecimento público de seu trabalho inspirou duas canções de Jorge Ben Jor “Alô, Alô, W / Brasil” e “Engenho de Dentro”.



O Poder em Foco é o programa de entrevistas do SBT e vai ao ar todos os domingos, logo após o Programa Sílvio Santos.