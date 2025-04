Quatro deputados estaduais apoiam chapa de renovação no Bairro República, em Vitória

Chapa 2, com Antônio Fraga e Anginha, defende transparência, participação popular e apoio da comunidade; eleição será neste domingo (27), das 9h às 17h

A eleição para a nova diretoria da Associação de Moradores do Bairro República, em Vitória, acontece neste domingo (27), das 9h às 17h, na quadra da Praça Terezinha Grecchi. Em disputa estão duas chapas com projetos distintos para o futuro da comunidade — e o cenário político também entrou em campo.

A Chapa 2, que tem como presidente o funcionário público Antônio Carlos Fraga e como vice a professora aposentada Maria Ângela Marcelino Carvalho Veltem, a Anginha, ganhou força e representatividade ao receber o apoio de quatro deputados estaduais: Fabrício Gandini (PSD), Danilo Bahiense (PL), Coronel Weliton (PTB) e Mazinho dos Anjos (PSDB).

Com o slogan Renova BR, a chapa propõe mais transparência, participação popular e um modelo de gestão que represente de verdade os moradores.

“Nós queremos devolver o bairro para quem vive nele, com voz ativa, escuta e ação. É hora de mudar”, afirmou Anginha.

Do outro lado está a Chapa 1, com a dona de casa Kátia Oliveira como presidente e Simone Oliveira como vice. A chapa, que utiliza o slogan Unidos Faremos Muito Mais, é apoiada pelo atual presidente Walter Guedes, que está há mais de 10 anos no cargo e agora tenta manter influência como secretário na nova gestão. O grupo também conta com o apoio do deputado estadual Denninho Silva (União Brasil).

Para votar, os moradores devem ter 16 anos ou mais, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência (como contas de água, energia, telefone ou boleto bancário). A expectativa é de que cerca de 200 eleitores participem do pleito.

Entre os desafios apontados pelos candidatos está a falta de segurança pública, intensificada após a instalação do Centro Pop no bairro. Também foram citadas a necessidade de resgatar a tradicional feirinha da Praça Terezinha Grecchi, incentivar atividades de esporte e lazer para todas as idades e fortalecer a parceria com a Prefeitura de Vitória para melhorias na infraestrutura.

Com aproximadamente 4 mil moradores, o Bairro República surgiu na década de 1980 e está localizado na região Norte da capital, próximo aos bairros Goiabeiras, Aeroporto, Mata da Praia e Jardim da Penha.

créditos Wilbert Suave