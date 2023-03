Que tal um novo amigo? Sábado tem evento de adoção de cães e gatos em Vitória

today9 de março de 2023 remove_red_eye84

Este sábado (11) será um dia especial para aumentar a alegria do seu lar com a adoção de um novo amigo. No estacionamento da faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, acontecerá mais um evento de adoção de animais no período das 9h às 13h.

Serão aproximadamente 40 animais que vão fazer você se apaixonar. Quem encontrar o animalzinho que encante seu coração e decidir adotar, precisa ter mais de 18 anos e apresentar cópia da Carteira de Identidade e do CPF e do comprovante de residência em nome do adotante.

Os pets, cães e gatos, foram resgatados pelo Pata Vix, programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam). Eles estão sob a tutela da prefeitura e receberam tratamento adequado, vacina e castração. Em 2022, 175 animais foram adotados e ganharam um novo lar.

Políticas municipais

O secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, reforça que, na gestão do prefeito Lorenzo Pazolini, foi ampliado o número de eventos de adoção e tem sido realizado um evento por mês. “Os eventos, combinados com políticas públicas como o PataVix e o Vitória da Castração Animal, proporcionam uma importante elevação qualitativa no tratamento com os animais e os protetores, que muito ajudam nesta agenda”, ressaltou o secretário.

Ele explicou, ainda, que todos os animais adultos que estarão na adoção são castrados, vermifugados e vacinados. Os filhotes, que ainda não estiverem em idade de castração, têm garantia de castração pelo Programa Vitória da Castração Animal.

A gerente de Bem-Estar Animal, Katiúscia Rodrigues Oliveira, destacou que o mais importante é a pessoa avaliar se de fato ela quer adotar um pet, não agindo por impulso. “O interessado deve, de fato, avaliar se tem as condições ideais para manter esse animal, manter essa vida dali em diante. Entender que ele está assumindo uma responsabilidade e compromisso com esse novo ente familiar”, apontou.

fotos Leonardo Silveira